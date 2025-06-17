Ціна ABC (ABC)
Поточна ціна ABC (ABC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20,89K USD. Ціна ABC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ABC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ABC протягом дня — +1,01%
- циркуляційна пропозиція – 93,26B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ABC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ABC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ABC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ABC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,01%
|30 днів
|$ 0
|-23,89%
|60 днів
|$ 0
|-73,75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ABC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1,01%
-2,91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
THIS IS A TEST... Welcome to $ABC a test token deployed by Walter - BSC Business Developer 👷♂️ Community owned Business developer of BNB Chain named Walter interacted with AI agent named SentiAI on X. Out of curiosity Walter asked to deploy a test token named $ABC. The AI agent launched the token publicly after the developer's interaction on X. Token received approval of community because of the simple ticker $ABC, thus demand increased and volume spiked. Developer claimed the $ABC is just a test. Which we love. Deployed through SentiAi a new BSC AI Agent
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