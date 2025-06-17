Сьогоднішня ціна ABC (ABC)

Поточна ціна ABC (ABC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20,89K USD. Ціна ABC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ABC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ABC протягом дня — +1,01%

- циркуляційна пропозиція – 93,26B USD

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