Інформація щодо ціни A0x (A0X) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,93% Зміна ціни (1 дн.) -5,76% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,50% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,50%

Актуальна ціна A0x (A0X) становить --. За останні 24 години A0X торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум A0X становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то A0X змінився на +1,93% за останню годину, -5,76% за 24 години та на -15,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо A0x (A0X)

Ринкова капіталізація $ 2,56M$ 2,56M $ 2,56M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,56M$ 2,56M $ 2,56M Циркуляційне постачання 99,94B 99,94B 99,94B Загальна пропозиція 99 943 379 468,7149 99 943 379 468,7149 99 943 379 468,7149

Поточна ринкова капіталізація A0x — $ 2,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція A0X — 99,94B, зі загальною пропозицією 99943379468.7149. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,56M.