Токеноміка WIKI CAT (WKC)

Дізнайтеся ключову інформацію про WIKI CAT (WKC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 06:24:13 (UTC+8)
Токеноміка та аналіз ціни WIKI CAT (WKC)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WIKI CAT (WKC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 43,16M
Загальна пропозиція:
$ 853,28T
Циркуляційна пропозиція:
$ 545,84T
FDV (повністю розведена вартість):
$ 67,27M
Історичний максимум:
$ 0,00000051338
Історичний мінімум:
$ 0,000000000057105301
Поточна ціна:
$ 0,00000007907
Інформація WIKI CAT (WKC)

Офіційний вебсайт:
https://wikicatcoin.com/
Whitepaper:
https://wiki-cat.gitbook.io/wiki-cat-docs
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0x6ec90334d89dbdc89e08a133271be3d104128edb

Токеноміка WIKI CAT (WKC): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки WIKI CAT (WKC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів WKC, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WKC, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку WKC, досліджуйте ціну токена WKC в реальному часі!

Як купити WKC

Зацікавлені в додаванні WIKI CAT (WKC) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі WKC, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни WIKI CAT (WKC)

Аналіз історії ціни WKC допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни WKC

Хочете знати, куди рухається WKC? Наша сторінка прогнозу ціни WKC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

