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Курс VIBE CAT (VIBE)

USD

Графік ціни VIBE CAT (VIBE) в реальному часі

$0.04163
$0.04163$0.04163
+21.15%(1D)

Дані та інформація про ціну VIBE в реальному часі

Поточна ціна VIBE CAT (VIBE) сьогодні становить 0.04163 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна VIBE у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку VIBE CAT:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 53.34K USD
- Зміна ціни VIBE CAT протягом дня – +21.15%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники VIBEUSD

Відстежуйте зміни ціни на VIBE CAT за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0072676+21.15%
30 днів$ +0.02163+108.15%
60 днів$ +0.02163+108.15%
90 днів$ +0.02163+108.15%
Зміна ціни VIBE CAT сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни VIBE на $ +0.0072676 (+21.15%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни VIBE CAT за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.02163 (+108.15%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни VIBE CAT за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник VIBE змінився на $ +0.02163 (+108.15%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни VIBE CAT за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.02163 (+108.15%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну VIBE

Ознайомтеся з останніми даними про ціну VIBE CAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.02792
$ 0.02792$ 0.02792

$ 0.04163
$ 0.04163$ 0.04163

$ 0.12398
$ 0.12398$ 0.12398

+22.18%

+21.15%

-15.90%

Ринкова інформація VIBE

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 53.34K
$ 53.34K$ 53.34K

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Що таке VIBE CAT (VIBE)

$VIBE — це танцюючий золотистий ретривер в сонцезахисних окулярах, але назва токена — VIBE CAT. Спільнота каже, що спочатку це був кіт і, можливо, його запустив @jup_enjoyoors.

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Прогноз курсу VIBE CAT

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як VIBE CAT, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна VIBE? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни VIBE CAT.

Історія ціни VIBE CAT

Відстеження траєкторії ціни VIBE надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії VIBE. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни VIBE CAT.

Токеноміка VIBE CAT (VIBE)

Розуміння токеноміки VIBE CAT (VIBE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VIBE зараз!

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VIBE до місцевих валют

1 VIBE до VND
1,095.49345
1 VIBE до AUD
A$0.0641102
1 VIBE до GBP
0.0303899
1 VIBE до EUR
0.0358018
1 VIBE до USD
$0.04163
1 VIBE до MYR
RM0.1769275
1 VIBE до TRY
1.6514621
1 VIBE до JPY
¥6.0542509
1 VIBE до RUB
3.2675387
1 VIBE до INR
3.5826778
1 VIBE до IDR
Rp682.4589072
1 VIBE до KRW
56.8715756
1 VIBE до PHP
2.368747
1 VIBE до EGP
￡E.2.1098084
1 VIBE до BRL
R$0.2285487
1 VIBE до CAD
C$0.0570331
1 VIBE до BDT
5.087186
1 VIBE до NGN
64.4424074
1 VIBE до UAH
1.7430481
1 VIBE до VES
Bs4.28789
1 VIBE до PKR
Rs11.806268
1 VIBE до KZT
21.7275296
1 VIBE до THB
฿1.3637988
1 VIBE до TWD
NT$1.2289176
1 VIBE до AED
د.إ0.1527821
1 VIBE до CHF
Fr0.0337203
1 VIBE до HKD
HK$0.3263792
1 VIBE до MAD
.د.م0.3767515
1 VIBE до MXN
$0.7934678

Ресурс VIBE CAT

Щоб дізнатися більше про VIBE CAT, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

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1 VIBE = 0.04163 USD

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$0.04163$0.04163
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