SXT

Space and Time (SXT) масштабує докази з нульовим розголошенням (ZK) у децентралізованому сховищі даних, щоб забезпечити надійну обробку даних для смартконтрактів. Ви можете використовувати SXT для об'єднання комплексних даних блокчейну, які ми індексували з основних мереж, з даними вашої програми або іншими наборами даних поза блокчейном. Proof of SQL — це допоміжний ZK-процесор SXT, який дозволяє вашому смартконтракту задавати складні запитання про діяльність у власному блокчейні чи інших блокчейнах і отримувати перевірену ZK відповідь наступного блоку.

Ім'яSXT

РейтингNo.254

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)%3,59

Циркуляційна пропозиція1.400.000.000

Максимальна пропозиція5.000.000.000

Загальна пропозиція5.000.000.000

Коефіцієнт циркуляції0.28%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.1868671285494208,2025-05-08

Найнижча ціна0.10474828680866613,2025-05-19

Публічний блокчейнETH

ОписSpace and Time (SXT) масштабує докази з нульовим розголошенням (ZK) у децентралізованому сховищі даних, щоб забезпечити надійну обробку даних для смартконтрактів. Ви можете використовувати SXT для об'єднання комплексних даних блокчейну, які ми індексували з основних мереж, з даними вашої програми або іншими наборами даних поза блокчейном. Proof of SQL — це допоміжний ZK-процесор SXT, який дозволяє вашому смартконтракту задавати складні запитання про діяльність у власному блокчейні чи інших блокчейнах і отримувати перевірену ZK відповідь наступного блоку.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.