Сьогоднішня ціна SN62

Поточна ціна SN62 (SN62) сьогодні становить --, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN62 до UAH становить -- за SN62.

SN62 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SN62. Протягом останніх 24 годин SN62 торгувався між -- (мінімум) та -- (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці SN62 змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SN62 (SN62)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- --

Поточна ринкова капіталізація SN62 — --, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN62 — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.