Що таке SGC (SGC)

KAI: Sangokushi Taisen — Battle of Three Kingdoms представляє собою унікальне поєднання культової серії Sangokushi Taisen від SEGA та передової технології блокчейн, розробленої новатором галузі double jump.tokyo. Проєкт використовує SGC — токен управління та утиліті токен, який в грі представлений як «SGCP (бали)». Гравці заробляють SGCP у PvP-іграх, а потім можуть використовувати їх для придбання додаткових наборів карт або обмінювати на ринку гри.

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Прогноз курсу SGC

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як SGC, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна SGC? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни SGC.

Історія ціни SGC

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Токеноміка SGC (SGC)

Розуміння токеноміки SGC (SGC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SGC зараз!

Як купити SGC (SGC)

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SGC до місцевих валют

1 SGC до VND ₫ 32,84112 1 SGC до AUD A$ 0,00189696 1 SGC до GBP ￡ 0,00091104 1 SGC до EUR € 0,00107328 1 SGC до USD $ 0,001248 1 SGC до MYR RM 0,00529152 1 SGC до TRY ₺ 0,04912128 1 SGC до JPY ¥ 0,18004896 1 SGC до RUB ₽ 0,09811776 1 SGC до INR ₹ 0,10731552 1 SGC до IDR Rp 20,45901312 1 SGC до KRW ₩ 1,69564512 1 SGC до PHP ₱ 0,07036224 1 SGC до EGP ￡E. 0,062712 1 SGC до BRL R$ 0,00687648 1 SGC до CAD C$ 0,0016848 1 SGC до BDT ৳ 0,15255552 1 SGC до NGN ₦ 1,92889632 1 SGC до UAH ₴ 0,0518544 1 SGC до VES Bs 0,1248 1 SGC до PKR Rs 0,35313408 1 SGC до KZT ₸ 0,6396624 1 SGC до THB ฿ 0,04044768 1 SGC до TWD NT$ 0,03674112 1 SGC до AED د.إ 0,00458016 1 SGC до CHF Fr 0,00101088 1 SGC до HKD HK$ 0,00978432 1 SGC до MAD .د.م 0,0113568 1 SGC до MXN $ 0,02361216

Ресурс SGC

Щоб дізнатися більше про SGC, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про SGC Яка сьогодні ціна SGC (SGC)? Поточна ціна SGC (SGC) становить 0,001248 USD . Яка ринкова капіталізація SGC (SGC)? Поточна ринкова капіталізація SGC становить $ 2,56M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції SGC на ринкову ціну в реальному часі 0,001248 USD . Яка циркуляційна пропозиція SGC (SGC)? Поточна циркуляційна пропозиція SGC (SGC) становить 2,05B USD . Яка була найвища ціна SGC (SGC)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна SGC (SGC) становить 0,005 USD . Який обсяг торгівлі SGC (SGC) за 24 год? Обсяг торгівлі SGC (SGC) за 24 год становить $ 158,87K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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