Що таке DeFi Index (MX04)

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Прогноз курсу DeFi Index

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Історія ціни DeFi Index

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MX04 до місцевих валют

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