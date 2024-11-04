Що таке Mirada AI ( MIRX)

Mirada AI — це децентралізована платформа штучного інтелекту, яка використовує технологію блокчейн для демократизації можливостей штучного інтелекту. Вона пропонує ряд розширених послуг штучного інтелекту, включаючи створення зображень, обробку природної мови, пошук штучним інтелектом, створення аудіо та анімації, до яких можна отримати доступ через платформу, ботів і прості у використанні API. Ця платформа має на меті подолати розрив між блокчейном і ШІ, забезпечуючи децентралізовану модель, яка сприяє залученню спільноти, неупередженому ШІ та стабільному фінансуванню.

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Прогноз ціни Mirada AI

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