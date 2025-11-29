Токеноміка Griffin AI (GAIN)

Дізнайтеся ключову інформацію про Griffin AI (GAIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 06:02:30 (UTC+8)
USD

Токеноміка та аналіз ціни Griffin AI (GAIN)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Griffin AI (GAIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
--
----
Загальна пропозиція:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Циркуляційна пропозиція:
--
----
FDV (повністю розведена вартість):
$ 6.95M
$ 6.95M$ 6.95M
Історичний максимум:
$ 0.24021
$ 0.24021$ 0.24021
Історичний мінімум:
--
----
Поточна ціна:
$ 0.006954
$ 0.006954$ 0.006954

Інформація Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Офіційний вебсайт:
https://www.griffinai.io/
Whitepaper:
https://www.griffinai.io/whitepaper
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0xa890F8BA60051ec8a5B528F056DA362Ba208a96F

Токеноміка Griffin AI (GAIN): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Griffin AI (GAIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів GAIN, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GAIN, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку GAIN, досліджуйте ціну токена GAIN в реальному часі!

Як купити GAIN

Зацікавлені в додаванні Griffin AI (GAIN) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі GAIN, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни Griffin AI (GAIN)

Аналіз історії ціни GAIN допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни GAIN

Хочете знати, куди рухається GAIN? Наша сторінка прогнозу ціни GAIN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

