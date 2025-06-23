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Курс FAVRR (FAVRR)

USD
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!

Дані та інформація про ціну FAVRR в реальному часі

Поточна ціна FAVRR (FAVRR) сьогодні становить -- USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна FAVRR у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку FAVRR:
- Обсяг торгівлі за 24 год – -- USD
- Зміна ціни FAVRR протягом дня – --
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники FAVRRUSD

Відстежуйте зміни ціни на FAVRR за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
No Data
Зміна ціни FAVRR сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FAVRR на -- (--), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни FAVRR за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на -- (--), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни FAVRR за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FAVRR змінився на -- (--), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни FAVRR за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на -- (--), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну FAVRR

Ознайомтеся з останніми даними про ціну FAVRR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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Ринкова інформація FAVRR

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Що таке FAVRR (FAVRR)

Favrr — це перша платформа Fan-to-Earn™. Вона пропонує гейміфікований, web3-нативний досвід соціальних інвестицій, де користувачі можуть купувати, торгувати та заробляти на токенізованих фандомах. Ці фан-активи, які називаються FAVE, представляють людей, ідеї та культурні моменти. Уявіть собі це як суміш Волл-стріт і фандома, де користувачі можуть перетворити пристрасть на портфель.

Проєкт FAVRR доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями FAVRR. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

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Прогноз курсу FAVRR

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як FAVRR, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна FAVRR? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни FAVRR.

Історія ціни FAVRR

Відстеження траєкторії ціни FAVRR надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії FAVRR. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни FAVRR.

Токеноміка FAVRR (FAVRR)

Розуміння токеноміки FAVRR (FAVRR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FAVRR зараз!

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FAVRR до місцевих валют

1 FAVRR до VND
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1 FAVRR до AUD
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1 FAVRR до GBP
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1 FAVRR до TWD
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1 FAVRR до AED
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1 FAVRR до CHF
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1 FAVRR до HKD
HK$--
1 FAVRR до MAD
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1 FAVRR до MXN
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Ресурс FAVRR

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Whitepaper
Офіційний вебсайтFAVRR

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