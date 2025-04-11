Що таке DROP (DROP)

DROP є нативним токеном проєкту Drop3, інтегрованим у його екосистему.

Проєкт DROP доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями DROP. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



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Прогноз ціни DROP

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як DROP, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна DROP? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни DROP.

Історія ціни DROP

Відстеження траєкторії ціни DROP надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії DROP. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни DROP.

Як купити DROP (DROP)

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DROP до місцевих валют

1 DROP до VND ₫ 1.3615371 1 DROP до AUD A$ 0.000084429 1 DROP до GBP ￡ 0.000040356 1 DROP до EUR € 0.000046728 1 DROP до USD $ 0.0000531 1 DROP до MYR RM 0.000234702 1 DROP до TRY ₺ 0.002020986 1 DROP до JPY ¥ 0.007621443 1 DROP до RUB ₽ 0.004418982 1 DROP до INR ₹ 0.004570848 1 DROP до IDR Rp 0.884999646 1 DROP до KRW ₩ 0.075425895 1 DROP до PHP ₱ 0.003036258 1 DROP до EGP ￡E. 0.00272403 1 DROP до BRL R$ 0.000311166 1 DROP до CAD C$ 0.000073278 1 DROP до BDT ৳ 0.006453243 1 DROP до NGN ₦ 0.084824064 1 DROP до UAH ₴ 0.00219834 1 DROP до VES Bs 0.0037701 1 DROP до PKR Rs 0.014890302 1 DROP до KZT ₸ 0.027441549 1 DROP до THB ฿ 0.001777257 1 DROP до TWD NT$ 0.001718847 1 DROP до AED د.إ 0.000194877 1 DROP до CHF Fr 0.000043011 1 DROP до HKD HK$ 0.000411525 1 DROP до MAD .د.م 0.00049383 1 DROP до MXN $ 0.001079523

Ресурс DROP

Щоб дізнатися більше про DROP, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про DROP Яка сьогодні ціна DROP (DROP)? Поточна ціна DROP (DROP) становить 0.0000531 USD . Яка ринкова капіталізація DROP (DROP)? Поточна ринкова капіталізація DROP становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції DROP на ринкову ціну в реальному часі 0.0000531 USD . Яка циркуляційна пропозиція DROP (DROP)? Поточна циркуляційна пропозиція DROP (DROP) становить -- USD . Яка була найвища ціна DROP (DROP)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна DROP (DROP) становить 0.0003348 USD . Який обсяг торгівлі DROP (DROP) за 24 год? Обсяг торгівлі DROP (DROP) за 24 год становить $ 31.88K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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