Модульна, багаторівнева, сумісна з EVM платформа смартконтрактів і блокчейн-мережа, яка робить акцент на безпеці та децентралізації, зберігаючи масштабованість та інтероперабельність. ATLETA — це інфраструктура, створена для захисту та прискорення цифровізації спорту, токенізації аналогових активів і трансформації спортивних ринків із приватних у публічні. Написана мовою RUST та побудована на основі фреймворку Substrate, ATLETA успадковує безліч перевірених техніко-економічних механізмів, які забезпечують вищу ефективність транзакцій, гарантії розрахунків та ширші програмні парадигми, ніж у альтернативних публічних мереж.