ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ XDC ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ XDC เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.43
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
3
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 1.30B
$ 24.17K
4
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.295201
-0.09%
-0.00%
-0.16%
$ 72.54M
$ 632.42K
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999624
0.00%
0.00%
+0.23%
$ 33.75M
$ 3.72M
6
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.183133
+0.07%
+0.01%
-1.49%
$ 18.32M
$ 2.80K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,885.2
+0.08%
+0.00%
+0.66%
$ 13.84M
$ 124.38K
8
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.704962
0.00%
+0.22%
-0.34%
$ 5.34M
$ 3.36K
9
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 140.8
-0.12%
+0.01%
+1.06%
$ 3.38M
$ 892.59K
10
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999227
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.47M
$ 648.30K
11
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.707851
0.00%
0.00%
+0.13%
$ 2.24M
$ 49.08K
12
Wrapped XDC
Wrapped XDC
WXDC
$ 0.02675317
-0.15%
+0.14%
-2.12%
$ 1.94M
$ 97.65K
13
Dog With Purpose
Dog With Purpose
DOPU
$ 0.00172906
+0.22%
-0.00%
-0.67%
$ 1.73M
$ 276.00K
14
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0.00159868
0.00%
--
0.00%
$ 1.47M
$ 22.22
15
Plugin
Plugin
PLI
$ 0.00120502
+0.50%
-0.06%
-13.24%
$ 603.02K
$ 7.06K
16
Fathom Dollar
Fathom Dollar
FXD
$ 0.739712
0.00%
-0.00%
-17.74%
$ 584.63K
$ 1.78
17
Globiance Exchange
Globiance Exchange
GBEX
$ 9.95173E-10
-0.02%
+3.30%
+1.84%
$ 366.37K
--
18
XSwap Treasure
XSwap Treasure
XTT
$ 0.00015501
+0.12%
+0.15%
-1.54%
$ 183.65K
$ 7.44
19
Prime Numbers Labs
Prime Numbers Labs
PRFI
$ 0.00497045
+0.07%
+0.00%
-3.43%
$ 180.74K
$ 57.96
20
XSwap Protocol
XSwap Protocol
XSP
$ 7.222E-5
-0.01%
+1.20%
-0.67%
$ 173.04K
--
21
Beny Bad Boy
Beny Bad Boy
BBB
$ 9.921E-5
-1.51%
-11.00%
-12.27%
$ 160.52K
--
22
Gains
Gains
GAINS
$ 0.00244067
+0.01%
-0.01%
-3.32%
$ 141.85K
$ 593.07
23
ROXONN
ROXONN
ROXN
$ 0.00118074
0.00%
--
-4.44%
$ 21.46K
$ 110.47
24
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0.05142
0.00%
+0.16%
+0.16%
--
$ 145.41K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ XDC คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ XDC เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 24 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $82.55B
โทเค็น ระบบนิเวศ XDC ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ XDC ที่ติดตามบน MEXC นั้น GBEX แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ XDC กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 24 ระบบนิเวศ XDC ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ XDC ยอดนิยม รวมถึง USDC, LINK, USDF. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ XDC คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ XDC ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $82.55B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ XDC นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง