EquitEdge ราคา (EEG)

ราคาปัจจุบัน 1 EEG เป็น USD

$0.05005
$0.05005
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
EquitEdge (EEG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:10:07 (UTC+8)

ข้อมูลราคา EquitEdge (EEG) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.05005
$ 0.05005
ต่ำสุด 24h
$ 0.05005
$ 0.05005
สูงสุด 24h

$ 0.05005
$ 0.05005

$ 0.05005
$ 0.05005

$ 0.058283
$ 0.058283

$ 0.04823955
$ 0.04823955

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ EquitEdge (EEG) คือ $0.05005 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดEEG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.05005 และราคาสูงสุด $ 0.05005 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ EEG คือ $ 0.058283 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.04823955

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น EEG มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

EquitEdge (EEG) ข้อมูลการตลาด

$ 20.02M
$ 20.02M

--
--

$ 25.02M
$ 25.02M

400.00M
400.00M

500,000,000.0
500,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ EquitEdge คือ $ 20.02M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ EEG คือ 400.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 25.02M

ประวัติราคา EquitEdge (EEG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา EquitEdge เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EquitEdge เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000279529
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EquitEdge เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000046896
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EquitEdge เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ -0.0000279529-0.05%
60 วัน$ +0.0000046896+0.01%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ EquitEdge (EEG)

EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา EquitEdge (USD)

EquitEdge (EEG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ EquitEdge (EEG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ EquitEdge

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา EquitEdge ตอนนี้!

EEG เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ EquitEdge (EEG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ EquitEdge (EEG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ EEGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ EquitEdge (EEG)

วันนี้ EquitEdge (EEG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน EEG เป็นUSD คือ 0.05005 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน EEG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ EEG เป็น USD คือ $ 0.05005 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ EquitEdge คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ EEG คือ $ 20.02M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ EEG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ EEG คือ 400.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ EEG คือเท่าใด?
EEG ถึงราคา ATH ที่ 0.058283 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ EEG คือเท่าไร?
EEG ถึงราคา ATL ที่ 0.04823955 USD
ปริมาณการเทรดของ EEG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ EEG คือ -- USD
ปีนี้ EEG จะสูงขึ้นอีกไหม?
EEG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา EEG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

