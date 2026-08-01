BigWater ราคา (BIGW)
ราคาปัจจุบัน BigWater (BIGW) วันนี้ $ 0.00159868, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BIGW เป็น USD คือ $ 0.00159868 ต่อ BIGW.
BigWater มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,468,385 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 918.50M BIGW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BIGW เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00281767 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BIGW เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 22.22.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BigWater คือ $ 1.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 22.22 อุปทานหมุนเวียนของ BIGW คือ 918.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.99M
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0.00%
0.00%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BigWater เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BigWater เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000646432
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BigWater เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000552316
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BigWater เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ -0.0000646432
|-4.04%
|60 วัน
|$ -0.0000552316
|-3.45%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ BigWater อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ BigWater คือเท่าไร?
BigWater ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.0516254109411598112000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก
BIGW เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?
การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ --% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก BIGW กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน
BigWater มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม XDC Ecosystem,Regenerative Finance (ReFi),DePIN อย่างไร?
ในกลุ่ม XDC Ecosystem,Regenerative Finance (ReFi),DePIN BIGW แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --
มูลค่าตามราคาตลาดของ BigWater ณ วันนี้คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿47417856.63474550840000 ส่งผลให้ BIGW อยู่ในอันดับที่ #2497 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ
ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?
ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0E-15 ถึง ฿0E-15 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด
BIGW มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
BigWater มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น
อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ BIGW อย่างไร?
ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 918500569.6666 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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