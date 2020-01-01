สินค้าโภคภัณฑ์แบบโทเค็น คือโทเค็นดิจิทัลที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของโดยตรง หรือการมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรจริง เช่น ทองคำ เงิน หรือสินค้าเกษตร โทเค็นเหล่านี้ผสานมูลค่าที่แท้จริงและคุณสมบัติในการป้องกันเงินเฟ้อของสินค้าโภคภัณฑ์แบบดั้งเดิม เข้ากับสภาพคล่องตลอด 24/7 และความโปร่งใสของเครือข่ายบล็อกเชน หมวดหมู่นี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงพอร์ตดิจิทัลไปยังสินทรัพย์จริงได้อย่างราบรื่น
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สินค้าโภคภัณฑ์แบบโทเค็นไนซ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง