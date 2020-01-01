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โทเค็น Tokenized Commodities ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สินค้าโภคภัณฑ์แบบโทเค็น คือโทเค็นดิจิทัลที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของโดยตรง หรือการมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรจริง เช่น ทองคำ เงิน หรือสินค้าเกษตร โทเค็นเหล่านี้ผสานมูลค่าที่แท้จริงและคุณสมบัติในการป้องกันเงินเฟ้อของสินค้าโภคภัณฑ์แบบดั้งเดิม เข้ากับสภาพคล่องตลอด 24/7 และความโปร่งใสของเครือข่ายบล็อกเชน หมวดหมู่นี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงพอร์ตดิจิทัลไปยังสินทรัพย์จริงได้อย่างราบรื่น

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,358.6
-0.02%
-0.04%
-0.24%
$ 2.67B
$ 40.80
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,376
-0.05%
-0.11%
-0.26%
$ 2.00B
$ 84.00
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 142.41
+0.45%
+0.02%
+0.89%
$ 339.82M
$ 4.52K
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,356.84
-0.01%
0.00%
-0.16%
$ 118.65M
$ 8.24M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,362.0
0.00%
--
+1.07%
$ 85.08M
$ 3.69
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,362.97
-0.01%
-0.00%
-0.31%
$ 71.25M
$ 449.70K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,376.82
0.00%
0.00%
-0.12%
$ 13.47M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,327.8
-0.69%
-0.00%
-0.40%
$ 10.44M
$ 30.70
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 141.16
+0.05%
-0.00%
+2.77%
$ 6.23M
$ 15.28K
10
Dominion Silver
Dominion Silver
SILV
$ 64.74
-0.17%
+0.01%
+0.08%
$ 6.00M
$ 1.75M
11
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.05999
-0.02%
-1.27%
-2.53%
$ 4.89M
$ 1.38M
12
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 65.17
-0.02%
+0.00%
-0.69%
$ 4.76M
$ 15.71K
13
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00509516
+0.05%
+0.04%
+28.92%
$ 3.46M
$ 270.16
14
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 140.8
-0.12%
+0.01%
+1.06%
$ 3.38M
$ 892.59K
15
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
16
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.18
0.00%
+0.01%
+12.70%
$ 703.56K
$ 795.38
17
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,338.71
0.00%
--
+1.13%
$ 606.46K
$ 2.23
18
Copper rStock
Copper rStock
CPERR
$ 36.22
0.00%
--
0.00%
$ 494.09K
$ 119.38
19
Silver rStock
Silver rStock
SLVR
$ 68.96
0.00%
--
0.00%
$ 221.91K
$ 844.62
20
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549.57
0.00%
--
+0.01%
$ 76.16K
$ 9.96
21
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.375
+0.14%
+0.09%
+0.02%
--
$ 12.23K
22
Verified Emeralds
Verified Emeralds
VEREM
$ 5.42
0.00%
-5.41%
-3.04%
--
$ 2.59K
23
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5.487
+0.11%
0.00%
+1.70%
--
$ 8.21K
24
SILVER
SILVER
KAG
$ 50.79
+0.04%
+3.74%
+1.46%
--
$ 2.32K
25
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 140.74
+0.04%
-0.04%
-0.25%
--
$ 444.61

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าโภคภัณฑ์แบบโทเค็นในตลาดคริปโตคืออะไร
สินค้าโภคภัณฑ์แบบโทเค็น คือสินทรัพย์ดิจิทัลบนบล็อกเชนที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของโดยตรง หรือการอ้างอิงราคาของทรัพยากรในโลกจริง เช่น ทองคำ เงิน น้ำมัน หรือสินค้าเกษตร
สินค้าโภคภัณฑ์แบบโทเค็นแตกต่างจากกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์แบบ ETF อย่างไร
ต่างจากกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์แบบ ETF ที่ซื้อขายได้เฉพาะในเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์แบบโทเค็นมีสภาพคล่องทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ชำระธุรกรรมได้ทันที และสามารถตั้งโปรแกรมการใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบภายในระบบ DeFi
นักลงทุนสามารถแลกคริปโตสินค้าโภคภัณฑ์แบบโทเค็นกลับเป็นสินทรัพย์จริงได้หรือไม่
ในหลายกรณี ใช่ โครงการสินค้าโภคภัณฑ์แบบโทเค็นที่มีคุณภาพสูงมักเปิดให้ผู้ถือโทเค็นสามารถแลกสินทรัพย์ดิจิทัลกลับเป็นสินทรัพย์จริงได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขด้านการตรวจสอบ และโลจิสติกส์ที่ผู้ออกกำหนด
ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์จริงคืออะไร
เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยลดความจำเป็นในการใช้ตัวกลางที่มีต้นทุนสูง ลดอุปสรรคในการเข้าถึงผ่านการถือครองแบบแบ่งส่วน และมอบระบบบันทึกข้อมูลที่โปร่งใสและแก้ไขไม่ได้สำหรับการตรวจสอบสินทรัพย์คงคลังของสินค้าโภคภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สินค้าโภคภัณฑ์แบบโทเค็นไนซ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง