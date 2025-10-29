ราคาปัจจุบัน Digital Gold วันนี้ คือ 0.00001927 USD ติดตามการอัปเดตราคา GOLD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GOLD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Digital Gold วันนี้ คือ 0.00001927 USD ติดตามการอัปเดตราคา GOLD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GOLD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GOLD

ข้อมูลราคา GOLD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GOLD

โทเคโนมิกส์ GOLD

การคาดการณ์ราคา GOLD

Digital Gold โลโก้

Digital Gold ราคา (GOLD)

ราคาปัจจุบัน 1 GOLD เป็น USD

--
----
+16.70%1D
Digital Gold (GOLD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:01:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Digital Gold (GOLD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-2.74%

+16.79%

-14.43%

-14.43%

ราคาเรียลไทม์ Digital Gold (GOLD) คือ $0.00001927 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGOLD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00001612 และราคาสูงสุด $ 0.00001992 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GOLD คือ $ 0.00010403 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00001561

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GOLD มีการเปลี่ยนแปลง -2.74% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +16.79% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -14.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Digital Gold (GOLD) ข้อมูลการตลาด

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Digital Gold คือ $ 19.27K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GOLD คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.27K

ประวัติราคา Digital Gold (GOLD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Digital Gold เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Digital Gold เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000073977
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Digital Gold เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Digital Gold เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+16.79%
30 วัน$ -0.0000073977-38.38%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Digital Gold (GOLD)

$GOLD – Gold, but On-Chain. For thousands of years, gold has been the ultimate store of value. Today, we bring that same timeless trust to the blockchain. $GOLD is not just a token—it’s digital scarcity backed by the philosophy of hard money, now with the speed, security, and transparency of decentralized finance. Accessible, borderless, and liquid 24/7, $GOLD is the modern evolution of wealth preservation. No vaults, no borders, no middlemen—just pure, on-chain gold for the digital age.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Digital Gold (USD)

Digital Gold (GOLD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Digital Gold (GOLD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Digital Gold

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Digital Gold ตอนนี้!

GOLD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Digital Gold (GOLD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Digital Gold (GOLD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GOLDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Digital Gold (GOLD)

วันนี้ Digital Gold (GOLD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GOLD เป็นUSD คือ 0.00001927 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GOLD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GOLD เป็น USD คือ $ 0.00001927 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Digital Gold คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GOLD คือ $ 19.27K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GOLD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GOLD คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GOLD คือเท่าใด?
GOLD ถึงราคา ATH ที่ 0.00010403 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GOLD คือเท่าไร?
GOLD ถึงราคา ATL ที่ 0.00001561 USD
ปริมาณการเทรดของ GOLD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GOLD คือ -- USD
ปีนี้ GOLD จะสูงขึ้นอีกไหม?
GOLD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GOLD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
