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โทเค็น ระบบนิเวศ Plasma ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Plasma เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.469
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 38.46K
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998824
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 55.66M
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
0.00%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.14
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 2.89M
6
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
0.00%
+0.00%
+0.67%
$ 864.83M
$ 4.82K
7
GHO
GHO
GHO
$ 0.998676
+0.02%
0.00%
+0.06%
$ 698.07M
$ 749.63K
8
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 430.17M
$ 210.60K
9
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 355.56M
$ 91.79K
10
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999059
0.00%
0.00%
0.00%
$ 175.09M
$ 1.55M
11
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,356.84
-0.01%
0.00%
-0.16%
$ 118.65M
$ 8.24M
12
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1937
0.00%
+1.81%
-0.76%
$ 93.94M
$ 184.27
13
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 60.24M
$ 289.99
14
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999414
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 50.91M
$ 699.97
15
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 44.61M
$ 52.71K
16
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.69M
$ 5.45
17
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 38.42M
--
18
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.076066
-0.25%
-0.00%
-2.17%
$ 36.02M
$ 1.52M
19
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,343.2
+0.10%
0.00%
+3.46%
$ 34.61M
$ 87.35K
20
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.705478
+0.02%
0.00%
+2.11%
$ 29.56M
$ 143.41K
21
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1268
-0.15%
-3.69%
-7.06%
$ 26.84M
$ 51.45K
22
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008064
+0.34%
-4.08%
-4.71%
$ 16.03M
$ 11.55M
23
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,885.2
+0.08%
+0.00%
+0.66%
$ 13.84M
$ 124.38K
24
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0.02026601
0.00%
--
-0.09%
$ 5.85M
$ 12.78
25
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
YZPP
$ 1.17
0.00%
--
0.00%
$ 4.52M
$ 10.50
26
Chateau USD
Chateau USD
CHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
0.00%
$ 1.23M
$ 999.68
27
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
28
Trillions
Trillions
TRILLIONS
$ 0.00039378
-3.71%
-0.02%
-0.47%
$ 393.77K
$ 2.77K
29
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148881
0.00%
--
-3.02%
$ 240.53K
$ 0.20
30
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.068
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 184.94K
--
31
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.86E-5
0.00%
-4.50%
+10.58%
$ 18.60K
--
32
Lithos
Lithos
LITH
$ 0.00031452
-3.71%
-0.10%
-18.83%
$ 14.70K
$ 206.42

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Plasma คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Plasma เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 32 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $22.68B
โทเค็น ระบบนิเวศ Plasma ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Plasma ที่ติดตามบน MEXC นั้น FLUID แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Plasma กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 32 ระบบนิเวศ Plasma ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Plasma ยอดนิยม รวมถึง LINK, USDE, USDT0. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Plasma คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Plasma ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $22.68B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Plasma นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง