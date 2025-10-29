ราคาปัจจุบัน Wrapped Aave Plasma USDT0 วันนี้ คือ 1.005 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAPLAUSDT0 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAPLAUSDT0 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped Aave Plasma USDT0 วันนี้ คือ 1.005 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAPLAUSDT0 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAPLAUSDT0 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WAPLAUSDT0

ข้อมูลราคา WAPLAUSDT0

โทเคโนมิกส์ WAPLAUSDT0

การคาดการณ์ราคา WAPLAUSDT0

ราคาปัจจุบัน 1 WAPLAUSDT0 เป็น USD

$1.005
$1.005
+0.20%1D
Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:44:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.001
$ 1.001
ต่ำสุด 24h
$ 1.005
$ 1.005
สูงสุด 24h

$ 1.001
$ 1.001

$ 1.005
$ 1.005

$ 1.029
$ 1.029

$ 0.988984
$ 0.988984

+0.31%

+0.24%

+0.10%

+0.10%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) คือ $1.005 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWAPLAUSDT0 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.001 และราคาสูงสุด $ 1.005 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WAPLAUSDT0 คือ $ 1.029 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.988984

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WAPLAUSDT0 มีการเปลี่ยนแปลง +0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.10% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) ข้อมูลการตลาด

$ 56.91M
$ 56.91M

--
--

$ 56.91M
$ 56.91M

56.64M
56.64M

56,637,475.831892
56,637,475.831892

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Aave Plasma USDT0 คือ $ 56.91M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WAPLAUSDT0 คือ 56.64M โดยมีอุปทานรวมที่ 56637475.831892 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 56.91M

ประวัติราคา Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Plasma USDT0 เป็น USD เท่ากับ $ +0.00238255
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Plasma USDT0 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Plasma USDT0 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Plasma USDT0 เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00238255+0.24%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Wrapped Aave Plasma USDT0 (USD)

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped Aave Plasma USDT0

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped Aave Plasma USDT0 ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WAPLAUSDT0โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

วันนี้ Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WAPLAUSDT0 เป็นUSD คือ 1.005 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WAPLAUSDT0 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WAPLAUSDT0 เป็น USD คือ $ 1.005 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped Aave Plasma USDT0 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WAPLAUSDT0 คือ $ 56.91M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WAPLAUSDT0 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WAPLAUSDT0 คือ 56.64M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WAPLAUSDT0 คือเท่าใด?
WAPLAUSDT0 ถึงราคา ATH ที่ 1.029 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WAPLAUSDT0 คือเท่าไร?
WAPLAUSDT0 ถึงราคา ATL ที่ 0.988984 USD
ปริมาณการเทรดของ WAPLAUSDT0 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WAPLAUSDT0 คือ -- USD
ปีนี้ WAPLAUSDT0 จะสูงขึ้นอีกไหม?
WAPLAUSDT0 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WAPLAUSDT0 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:44:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

$114,747.00
$114,747.00

$4,109.69
$4,109.69

$0.04011
$0.04011

$199.11
$199.11

$3.7748
$3.7748

$4,109.69
$4,109.69

$114,747.00
$114,747.00

$199.11
$199.11

$2.6613
$2.6613

$0.20050
$0.20050

$0.00000
$0.00000

$0.000000
$0.000000

$0.00000
$0.00000

$0.008960
$0.008960

$1.596
$1.596

$0.0000000500
$0.0000000500

$0.010000
$0.010000

$1.596
$1.596

$0.00195
$0.00195

$0.0000000000000000079
$0.0000000000000000079

