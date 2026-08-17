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ราคาปัจจุบัน Chateau USD วันนี้ คือ 0.999474 USD มูลค่าตลาด CHUSD เท่ากับ 1,230,484 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Chateau USD วันนี้ คือ 0.999474 USD มูลค่าตลาด CHUSD เท่ากับ 1,230,484 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Chateau USD ราคา (CHUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CHUSD เป็น USD

$0.999474
$0.999474$0.999474
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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Chateau USD (CHUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:23:48 (UTC+8)

ราคา Chateau USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Chateau USD (CHUSD) วันนี้ $ 0.999474, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CHUSD เป็น USD คือ $ 0.999474 ต่อ CHUSD.

Chateau USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,230,484 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.23M CHUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CHUSD เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.045 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.986828

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CHUSD เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 999.68.

Chateau USD (CHUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

$ 999.68
$ 999.68$ 999.68

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

1.23M
1.23M 1.23M

1,230,459.136150956
1,230,459.136150956 1,230,459.136150956

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Chateau USD คือ $ 1.23M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 999.68 อุปทานหมุนเวียนของ CHUSD คือ 1.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 1230459.136150956 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.23M

ประวัติราคา Chateau USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.986828
$ 0.986828$ 0.986828

--

--

0.00%

0.00%

ประวัติราคา Chateau USD (CHUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Chateau USD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chateau USD เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chateau USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0009952762
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chateau USD เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ +0.0009952762+0.10%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Chateau USD

การคาดการณ์ราคา Chateau USD (CHUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CHUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Chateau USD (CHUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Chateau USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Chateau USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CHUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Chateau USD

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Chateau USD (CHUSD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePlasma EcosystemStablecoins

เกี่ยวกับ Chateau USD

ราคาปัจจุบันของ Chateau USD คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿32.27973799530548628000 โดย Chateau USD มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ CHUSD อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 1230459.136150956 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Chateau USD คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿39740604.68548003848000 โดยอยู่ในอันดับที่ #2662 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

CHUSD มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Chateau USD เข้ากับหมวดหมู่ Stablecoins,Meme,Synthetic Dollar,Plasma Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Stablecoins,Meme,Synthetic Dollar,Plasma Ecosystem CHUSD แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Chateau USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:23:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Chateau USD (CHUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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