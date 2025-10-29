ราคาปัจจุบัน Wrapped XPL วันนี้ คือ 0.374396 USD ติดตามการอัปเดตราคา WXPL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WXPL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped XPL วันนี้ คือ 0.374396 USD ติดตามการอัปเดตราคา WXPL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WXPL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WXPL

ข้อมูลราคา WXPL

โทเคโนมิกส์ WXPL

การคาดการณ์ราคา WXPL

Wrapped XPL โลโก้

Wrapped XPL ราคา (WXPL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WXPL เป็น USD

$0.376563
$0.376563$0.376563
+5.50%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Wrapped XPL (WXPL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:45:47 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped XPL (WXPL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.347034
$ 0.347034$ 0.347034
ต่ำสุด 24h
$ 0.380808
$ 0.380808$ 0.380808
สูงสุด 24h

$ 0.347034
$ 0.347034$ 0.347034

$ 0.380808
$ 0.380808$ 0.380808

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 0.339178
$ 0.339178$ 0.339178

-0.85%

+4.94%

-11.97%

-11.97%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped XPL (WXPL) คือ $0.374396 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWXPL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.347034 และราคาสูงสุด $ 0.380808 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WXPL คือ $ 1.69 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.339178

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WXPL มีการเปลี่ยนแปลง -0.85% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.94% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.97% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped XPL (WXPL) ข้อมูลการตลาด

$ 29.32M
$ 29.32M$ 29.32M

$ 29.32M
$ 29.32M$ 29.32M

77.87M
77.87M 77.87M

77,871,341.65443099
77,871,341.65443099 77,871,341.65443099

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped XPL คือ $ 29.32M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WXPL คือ 77.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 77871341.65443099 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 29.32M

ประวัติราคา Wrapped XPL (WXPL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped XPL เป็น USD เท่ากับ $ +0.01762074
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped XPL เป็น USD เท่ากับ $ -0.2772944505
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped XPL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped XPL เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.01762074+4.94%
30 วัน$ -0.2772944505-74.06%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Wrapped XPL (WXPL)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Wrapped XPL (USD)

Wrapped XPL (WXPL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped XPL (WXPL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped XPL

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped XPL ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Wrapped XPL (WXPL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped XPL (WXPL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WXPLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped XPL (WXPL)

วันนี้ Wrapped XPL (WXPL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WXPL เป็นUSD คือ 0.374396 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WXPL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WXPL เป็น USD คือ $ 0.374396 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped XPL คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WXPL คือ $ 29.32M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WXPL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WXPL คือ 77.87M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WXPL คือเท่าใด?
WXPL ถึงราคา ATH ที่ 1.69 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WXPL คือเท่าไร?
WXPL ถึงราคา ATL ที่ 0.339178 USD
ปริมาณการเทรดของ WXPL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WXPL คือ -- USD
ปีนี้ WXPL จะสูงขึ้นอีกไหม?
WXPL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WXPL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:45:47 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

