ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KHYPE

ข้อมูลราคา KHYPE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KHYPE

โทเคโนมิกส์ KHYPE

การคาดการณ์ราคา KHYPE

Kinetiq Staked HYPE โลโก้

Kinetiq Staked HYPE ราคา (KHYPE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KHYPE เป็น USD

+1.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:19:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-1.32%

+1.07%

+26.71%

+26.71%

ราคาเรียลไทม์ Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) คือ $48.27 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKHYPE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 46.34 และราคาสูงสุด $ 49.44 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KHYPE คือ $ 59.44 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 29.77

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KHYPE มีการเปลี่ยนแปลง -1.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.07% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +26.71% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) ข้อมูลการตลาด

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kinetiq Staked HYPE คือ $ 1.72B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KHYPE คือ 35.54M โดยมีอุปทานรวมที่ 35535327.0224898 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.72B

ประวัติราคา Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kinetiq Staked HYPE เป็น USD เท่ากับ $ +0.512683
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kinetiq Staked HYPE เป็น USD เท่ากับ $ +3.2134497480
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kinetiq Staked HYPE เป็น USD เท่ากับ $ +3.8638976520
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kinetiq Staked HYPE เป็น USD เท่ากับ $ +6.418784006561876

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.512683+1.07%
30 วัน$ +3.2134497480+6.66%
60 วัน$ +3.8638976520+8.00%
90 วัน$ +6.418784006561876+15.34%

อะไรคือ Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Kinetiq Staked HYPE (USD)

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Kinetiq Staked HYPE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Kinetiq Staked HYPE ตอนนี้!

KHYPE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KHYPEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

วันนี้ Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KHYPE เป็นUSD คือ 48.27 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KHYPE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KHYPE เป็น USD คือ $ 48.27 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Kinetiq Staked HYPE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KHYPE คือ $ 1.72B USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KHYPE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KHYPE คือ 35.54M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KHYPE คือเท่าใด?
KHYPE ถึงราคา ATH ที่ 59.44 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KHYPE คือเท่าไร?
KHYPE ถึงราคา ATL ที่ 29.77 USD
ปริมาณการเทรดของ KHYPE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KHYPE คือ -- USD
ปีนี้ KHYPE จะสูงขึ้นอีกไหม?
KHYPE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KHYPE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:19:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

