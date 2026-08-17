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ราคาปัจจุบัน stUSDT Staked USDT วันนี้ คือ 0.993 USD มูลค่าตลาด STUSDT เท่ากับ 62,456,147 USD ติดตามการอัปเดตราคา STUSDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน stUSDT Staked USDT วันนี้ คือ 0.993 USD มูลค่าตลาด STUSDT เท่ากับ 62,456,147 USD ติดตามการอัปเดตราคา STUSDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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stUSDT Staked USDT ราคา (STUSDT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STUSDT เป็น USD

$0.993
$0.993$0.993
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
stUSDT Staked USDT (STUSDT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:45:29 (UTC+8)

ราคา stUSDT Staked USDT วันนี้

ราคาปัจจุบัน stUSDT Staked USDT (STUSDT) วันนี้ $ 0.993, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STUSDT เป็น USD คือ $ 0.993 ต่อ STUSDT.

stUSDT Staked USDT มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 62,456,147 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 62.90M STUSDT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STUSDT เทรดระหว่าง $ 0.992927 (ต่ำ) กับ $ 0.993156 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.01 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.159659

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STUSDT เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.36% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 20.86.

stUSDT Staked USDT (STUSDT) ข้อมูลการตลาด

$ 62.46M
$ 62.46M$ 62.46M

$ 20.86
$ 20.86$ 20.86

$ 62.46M
$ 62.46M$ 62.46M

62.90M
62.90M 62.90M

62,896,097.16452321
62,896,097.16452321 62,896,097.16452321

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ stUSDT Staked USDT คือ $ 62.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 20.86 อุปทานหมุนเวียนของ STUSDT คือ 62.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 62896097.16452321 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 62.46M

ประวัติราคา stUSDT Staked USDT USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.992927
$ 0.992927$ 0.992927
ต่ำสุด 24h
$ 0.993156
$ 0.993156$ 0.993156
สูงสุด 24h

$ 0.992927
$ 0.992927$ 0.992927

$ 0.993156
$ 0.993156$ 0.993156

$ 2.01
$ 2.01$ 2.01

$ 0.159659
$ 0.159659$ 0.159659

--

-0.01%

+1.36%

+1.36%

ประวัติราคา stUSDT Staked USDT (STUSDT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา stUSDT Staked USDT เป็น USD เท่ากับ $ -0.00012224925576565
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา stUSDT Staked USDT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0040593840
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา stUSDT Staked USDT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002685072
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา stUSDT Staked USDT เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00012224925576565-0.01%
30 วัน$ +0.0040593840+0.41%
60 วัน$ +0.0002685072+0.03%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา stUSDT Staked USDT

การคาดการณ์ราคา stUSDT Staked USDT (STUSDT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STUSDT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา stUSDT Staked USDT (STUSDT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ stUSDT Staked USDT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา stUSDT Staked USDT จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STUSDT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา stUSDT Staked USDT

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stUSDT Staked USDT (STUSDT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemLiquid StakingLiquid Staking Tokens

เกี่ยวกับ stUSDT Staked USDT

ราคาปัจจุบันของ stUSDT Staked USDT คือเท่าไร?

stUSDT Staked USDT (STUSDT) ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.06968587923292000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

stUSDT Staked USDT มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tron Ecosystem,Liquid Staking STUSDT มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ STUSDT ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STUSDT มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ stUSDT Staked USDT มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 62896097.16452321 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ STUSDT คือเท่าไร?

ปัจจุบัน stUSDT Staked USDT ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿2017068494.98206998868000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา stUSDT Staked USDT มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

stUSDT Staked USDT เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tron Ecosystem,Liquid Staking STUSDT แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ stUSDT Staked USDT

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:45:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ stUSDT Staked USDT (STUSDT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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