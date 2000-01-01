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โทเค็น ลอนช์แพด ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ลอนช์แพด เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1685
0.00%
+0.30%
-7.58%
$ 558.81M
$ 703.45K
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.454
+0.07%
+1.60%
-0.07%
$ 513.02M
$ 268.24K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5571
-0.11%
-1.44%
-0.47%
$ 365.52M
$ 221.07K
4
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6215
-0.03%
-0.10%
-2.22%
$ 167.38M
$ 86.93K
5
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15122
-0.13%
+2.92%
-8.60%
$ 151.69M
$ 588.91K
6
Vision
Vision
VSN
$ 0.03575
+0.03%
+0.17%
-2.65%
$ 129.55M
$ 1.52M
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.124
+0.40%
+1.22%
-5.54%
$ 124.40M
$ 621.40K
8
MetaDAO
MetaDAO
META
$ 4.71
0.00%
+0.02%
-10.46%
$ 106.77M
$ 1.08M
9
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3481
-0.31%
-6.63%
-48.17%
$ 84.24M
$ 7.04M
10
FORM
FORM
FORM
$ 0.2026
-0.10%
-1.60%
-5.97%
$ 77.56M
$ 310.32K
11
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001002
0.00%
-1.18%
-3.56%
$ 42.19M
$ 476.85M
12
PumpMeme
PumpMeme
PM
$ 1.004
+0.10%
0.00%
-0.89%
$ 32.13M
$ 123.50K
13
LAB
LAB
LAB
$ 0.08126
-0.31%
-7.90%
-32.18%
$ 24.88M
$ 4.68M
14
Zora
Zora
ZORA
$ 0.004896
-0.24%
-0.29%
-7.00%
$ 21.86M
$ 15.05M
15
Nock
Nock
NOCK
$ 0.00988
-0.09%
-5.14%
-0.95%
$ 21.63M
$ 6.58M
16
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 2.842
-0.11%
+0.35%
-5.39%
$ 19.69M
$ 18.65K
17
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020311
-0.77%
-3.08%
-2.76%
$ 18.96M
$ 3.39M
18
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0967
-1.32%
+6.56%
+1.67%
$ 18.14M
$ 268.08K
19
PinkSale
PinkSale
PINKSALE
$ 169.68
0.00%
--
+0.43%
$ 16.97M
$ 677.04
20
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.68
0.00%
+0.00%
-1.75%
$ 15.61M
$ 12.69K
21
JOE
JOE
JOE
$ 0.02813
+0.11%
-1.71%
+1.48%
$ 12.88M
$ 2.00M
22
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.84
-0.31%
-0.77%
-1.99%
$ 12.64M
$ 5.42K
23
Metaplex
Metaplex
MPLX
$ 0.02462557
+0.14%
+0.01%
+6.55%
$ 11.74M
$ 676.03K
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004845
+0.10%
-2.45%
-7.44%
$ 8.65M
$ 47.87M
25
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1838
-0.54%
+6.09%
+3.33%
$ 7.88M
$ 748.74K
26
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004943
+0.91%
+3.62%
+0.54%
$ 5.00M
$ 11.91M
27
Polkastarter
Polkastarter
POLS
$ 0.05095
-1.07%
-1.84%
-0.30%
$ 4.96M
$ 1.09M
28
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.01975
+0.31%
-1.06%
-6.51%
$ 4.12M
$ 2.78M
29
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0.00407437
-0.01%
-0.00%
-4.46%
$ 3.91M
$ 455.41
30
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0.00565814
+0.06%
-0.03%
-9.93%
$ 3.40M
$ 12.59K
31
Trustswap
Trustswap
TRUSTSWAP
$ 0.03226
+0.06%
-4.26%
-10.20%
$ 3.24M
$ 186.50K
32
Gems
Gems
GEMS
$ 0.004918
-0.02%
0.00%
+0.22%
$ 2.94M
$ 12.12M
33
FEG Token
FEG Token
FEG
$ 0.00002961
+0.07%
0.00%
+3.13%
$ 2.56M
$ 1.12B
34
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01916
-1.29%
+0.10%
-1.24%
$ 2.13M
$ 2.51M
35
Allo
Allo
RWA
$ 0.001148
-0.09%
+0.09%
-1.04%
$ 2.06M
$ 45.99M
36
XFee
XFee
XFEE
$ 10.38
-0.10%
+0.13%
+83.07%
$ 1.93M
$ 46.66K
37
Block
Block
BLOCK
$ 0.0016967
0.00%
+0.09%
-21.70%
$ 1.70M
$ 157.34K
38
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001696
+0.12%
-1.52%
-9.13%
$ 1.68M
$ 33.37M
39
Laso Finance
Laso Finance
LASO
$ 0.127881
0.00%
-0.03%
-0.03%
$ 1.65M
$ 3.78K
40
BOOP
BOOP
BOOP
$ 0.0050125
+0.02%
-0.00%
-4.13%
$ 1.57M
$ 31.84K
41
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.0012046
-0.30%
-0.00%
-11.43%
$ 1.54M
$ 139.14K
42
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0.00094706
+6.00%
+0.00%
-7.54%
$ 1.14M
$ 103.83
43
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011154
-0.01%
-3.39%
-7.55%
$ 1.04M
$ 121.38M
44
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
$ 0.00010914
-0.75%
-0.01%
-28.93%
$ 873.15K
$ 25.27
45
Rich Quack
Rich Quack
QUACK
$ 1.9468E-11
-0.68%
-34.40%
-24.97%
$ 871.48K
--
46
UNCX Network
UNCX Network
UNCX
$ 22.01
0.00%
--
0.00%
$ 802.85K
$ 207.72
47
The Great Squeeze
The Great Squeeze
SQUEEZE
$ 0.00071755
-9.07%
+0.45%
+41.43%
$ 717.53K
$ 18.84K
48
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7114E-8
-0.17%
-0.30%
+0.33%
$ 698.37K
--
49
Ethervista
Ethervista
VISTA
$ 0.6803
+1.03%
+2.50%
-2.57%
$ 647.31K
$ 81.39K
50
BSCPAD
BSCPAD
BSCPAD
$ 0.00386671
+0.02%
-0.00%
+0.20%
$ 595.02K
$ 70.25

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ลอนช์แพด คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ลอนช์แพด เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 147 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $2.63B
โทเค็น ลอนช์แพด ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ลอนช์แพด ที่ติดตามบน MEXC นั้น ROBIN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 17.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ลอนช์แพด กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 147 ลอนช์แพด ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ลอนช์แพด ยอดนิยม รวมถึง JUP, CAKE, VIRTUAL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ลอนช์แพด คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ลอนช์แพด ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $2.63B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ลอนช์แพด นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง