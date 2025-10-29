ราคาปัจจุบัน PumpMeme วันนี้ คือ 1.14 USD ติดตามการอัปเดตราคา PM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน PumpMeme วันนี้ คือ 1.14 USD ติดตามการอัปเดตราคา PM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PM

ข้อมูลราคา PM

เอกสารไวท์เปเปอร์ PM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PM

โทเคโนมิกส์ PM

การคาดการณ์ราคา PM

PumpMeme โลโก้

PumpMeme ราคา (PM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PM เป็น USD

$1.14
+0.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
PumpMeme (PM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:30:55 (UTC+8)

ข้อมูลราคา PumpMeme (PM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.12
ต่ำสุด 24h
$ 1.14
สูงสุด 24h

$ 1.12
$ 1.14
$ 1.15
$ 1.026
+0.04%

+0.80%

-0.19%

-0.19%

ราคาเรียลไทม์ PumpMeme (PM) คือ $1.14 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.12 และราคาสูงสุด $ 1.14 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PM คือ $ 1.15 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.026

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PM มีการเปลี่ยนแปลง +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.80% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.19% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

PumpMeme (PM) ข้อมูลการตลาด

$ 19.16M
--
$ 112.73M
17.00M
100,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PumpMeme คือ $ 19.16M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PM คือ 17.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 112.73M

ประวัติราคา PumpMeme (PM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา PumpMeme เป็น USD เท่ากับ $ +0.00897484
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PumpMeme เป็น USD เท่ากับ $ -0.0057356820
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PumpMeme เป็น USD เท่ากับ $ +0.0272437200
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PumpMeme เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00897484+0.80%
30 วัน$ -0.0057356820-0.50%
60 วัน$ +0.0272437200+2.39%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ PumpMeme (PM)

PumpMeme is the memepad on TON that comes with built-in market-making tools, aggregated trading, and AI creation tools, dedicated to providing users with a safe, fair, and convenient MEME investment and trading experience. PumpMeme is easy to use, and with the platform's integrated market-making and AI tools, users can further enhance the convenience of MEME creation and trading.PumpMeme is building a safer, fairer, smarter, and more accessible launch platform for meme coins, designed for meme enthusiasts around the globe.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา PumpMeme (USD)

PumpMeme (PM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ PumpMeme (PM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ PumpMeme

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา PumpMeme ตอนนี้!

PM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ PumpMeme (PM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PumpMeme (PM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PumpMeme (PM)

วันนี้ PumpMeme (PM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PM เป็นUSD คือ 1.14 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PM เป็น USD คือ $ 1.14 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ PumpMeme คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PM คือ $ 19.16M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PM คือ 17.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PM คือเท่าใด?
PM ถึงราคา ATH ที่ 1.15 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PM คือเท่าไร?
PM ถึงราคา ATL ที่ 1.026 USD
ปริมาณการเทรดของ PM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PM คือ -- USD
ปีนี้ PM จะสูงขึ้นอีกไหม?
PM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:30:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PumpMeme (PM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

