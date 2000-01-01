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โทเค็น ระบบนิเวศ Ink ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Ink เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.476
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998899
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 59.49M
4
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 3.47B
$ 137.77M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
+0.36%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.18
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999872
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 2.78B
$ 30.79M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,026.51
+0.07%
+0.00%
+0.42%
$ 865.26M
$ 4.82K
8
GHO
GHO
GHO
$ 0.998467
-0.02%
0.00%
+0.03%
$ 697.94M
$ 737.35K
9
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,135
+0.05%
+0.00%
-1.18%
$ 464.84M
$ 324.98K
10
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,168
+0.12%
+0.00%
-1.13%
$ 409.79M
$ 7.38K
11
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 196.68M
$ 1.25M
12
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,616
+0.06%
0.00%
-1.62%
$ 186.78M
$ 440.07
13
$ 225.71
-0.02%
+0.18%
+2.84%
$ 147.54M
$ 270.66
14
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,356.38
+0.11%
+0.00%
-0.17%
$ 118.63M
$ 8.56M
15
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999835
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.81M
16
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,109.27
+0.06%
0.00%
+0.39%
$ 95.37M
--
17
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.49
+0.02%
+0.00%
+0.36%
$ 86.66M
$ 610.39
18
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,999
+0.26%
+0.01%
-0.87%
$ 61.84M
$ 435.72
19
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
20
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999605
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 33.74M
$ 3.70M
21
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.285922
-0.04%
-0.00%
-7.99%
$ 15.39M
$ 96.05K
22
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,655.08
0.00%
--
+33.20%
$ 13.28M
$ 319.42
23
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001686
-0.06%
+1.20%
-3.93%
$ 12.76M
$ 34.17B
24
Bert
Bert
BERT
$ 0.008777
-0.36%
+1.55%
-2.50%
$ 8.40M
$ 6.45M
25
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.885E-5
0.00%
-0.60%
-0.89%
$ 888.46K
--
26
ANITA
ANITA
ANITA
$ 0.00085642
+0.34%
-0.05%
+35.04%
$ 856.37K
$ 59.63
27
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999195
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 813.72K
$ 153.84K
28
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 60.75
0.00%
--
+0.88%
$ 476.84K
$ 202.22
29
Eaton Corporation plc xStock
Eaton Corporation plc xStock
ETNX
$ 461.16
0.00%
--
+17.52%
$ 166.21K
$ 2.40K
30
Purple
Purple
PURPLE
$ 9.296E-5
-0.01%
-0.40%
-1.80%
$ 92.93K
--
31
Kraken
Kraken
KRAKEN
$ 5.33573E-7
0.00%
+0.10%
+0.19%
$ 53.36K
--
32
Bobina
Bobina
BOBINA
$ 0.00524784
+0.04%
--
-17.18%
$ 52.48K
$ 254.27
33
Shroomy
Shroomy
SHROOMY
$ 3.123E-5
0.00%
-1.30%
0.00%
$ 28.98K
--
34
WATCHDOGS
WATCHDOGS
WATCH
$ 1.368E-5
0.00%
-3.00%
0.00%
$ 13.68K
--
35
CF Large Cap Index
CF Large Cap Index
LCAP
$ 5.251
0.00%
+0.15%
-0.15%
--
$ 4.49

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Ink คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Ink เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 35 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $98.32B
โทเค็น ระบบนิเวศ Ink ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Ink ที่ติดตามบน MEXC นั้น BERT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Ink กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 35 ระบบนิเวศ Ink ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Ink ยอดนิยม รวมถึง USDC, LINK, USDT0. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Ink คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Ink ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $98.32B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Ink นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง