อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:04:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา CF Large Cap Index (LCAP) (USD)

ราคาเรียลไทม์ CF Large Cap Index (LCAP) คือ $11.51 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLCAP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 11.45 และราคาสูงสุด $ 11.74 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LCAP คือ $ 13.34 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 10.29

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LCAP มีการเปลี่ยนแปลง +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.31% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.85% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

CF Large Cap Index (LCAP) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CF Large Cap Index คือ $ 5.68M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LCAP คือ 493.30K โดยมีอุปทานรวมที่ 493296.2324905375 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.68M

ประวัติราคา CF Large Cap Index (LCAP) USD

อะไรคือ CF Large Cap Index (LCAP)

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา CF Large Cap Index (USD)

CF Large Cap Index (LCAP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ CF Large Cap Index (LCAP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ CF Large Cap Index

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา CF Large Cap Index ตอนนี้!

LCAP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ CF Large Cap Index (LCAP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CF Large Cap Index (LCAP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LCAPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CF Large Cap Index (LCAP)

วันนี้ CF Large Cap Index (LCAP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LCAP เป็นUSD คือ 11.51 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LCAP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LCAP เป็น USD คือ $ 11.51 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ CF Large Cap Index คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LCAP คือ $ 5.68M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LCAP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LCAP คือ 493.30K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LCAP คือเท่าใด?
LCAP ถึงราคา ATH ที่ 13.34 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LCAP คือเท่าไร?
LCAP ถึงราคา ATL ที่ 10.29 USD
ปริมาณการเทรดของ LCAP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LCAP คือ -- USD
ปีนี้ LCAP จะสูงขึ้นอีกไหม?
LCAP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LCAP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:04:57 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

