Bobina ราคา (BOBINA)
ราคาปัจจุบัน Bobina (BOBINA) วันนี้ $ 0.0053535, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BOBINA เป็น USD คือ $ 0.0053535 ต่อ BOBINA.
Bobina มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 53,527 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.00M BOBINA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BOBINA เทรดระหว่าง $ 0.00533837 (ต่ำ) กับ $ 0.00558132 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01022839 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00454648
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BOBINA เคลื่อนไหว -0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.37% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 227.30.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bobina คือ $ 53.53K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 227.30 อุปทานหมุนเวียนของ BOBINA คือ 10.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 53.53K
-0.23%
-2.79%
-12.37%
-12.37%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bobina เป็น USD เท่ากับ $ -0.000154815913845786
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bobina เป็น USD เท่ากับ $ +0.0007110877
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bobina เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006828796
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bobina เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000002411238792545
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000154815913845786
|-2.79%
|30 วัน
|$ +0.0007110877
|+13.28%
|60 วัน
|$ -0.0006828796
|-12.75%
|90 วัน
|$ -0.0000002411238792545
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Bobina อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Bobina คือเท่าไร?
Bobina มีราคาอยู่ที่ ฿0.172881484365622260000 โดยเปลี่ยนแปลง -2.79% ในวันนี้
ชุมชนของ BOBINA เติบโตเร็วแค่ไหน?
ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น
ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Bobina อย่างไร?
ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Meme,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Meme,Ink Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง
ปริมาณการซื้อขายของ BOBINA ในวันนี้เป็นเท่าไร?
มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี
BOBINA เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.3303071347474525204000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿0.1468202504975463328000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต
มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?
มีโทเค็นจำนวน 10000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว
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