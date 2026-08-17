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ราคาปัจจุบัน Energy Select Sector SPDR Fund xStock วันนี้ คือ 60.75 USD มูลค่าตลาด XLEX เท่ากับ 476,843 USD ติดตามการอัปเดตราคา XLEX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Energy Select Sector SPDR Fund xStock วันนี้ คือ 60.75 USD มูลค่าตลาด XLEX เท่ากับ 476,843 USD ติดตามการอัปเดตราคา XLEX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Energy Select Sector SPDR Fund xStock ราคา (XLEX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 XLEX เป็น USD

$60.75
$60.75$60.75
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:34:50 (UTC+8)

ราคา Energy Select Sector SPDR Fund xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) วันนี้ $ 60.75, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XLEX เป็น USD คือ $ 60.75 ต่อ XLEX.

Energy Select Sector SPDR Fund xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 476,843 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.85K XLEX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XLEX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 156.96 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 53.04

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XLEX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +4.74% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 202.22.

Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) ข้อมูลการตลาด

$ 476.84K
$ 476.84K$ 476.84K

$ 202.22
$ 202.22$ 202.22

$ 69.68M
$ 69.68M$ 69.68M

7.85K
7.85K 7.85K

1,147,030.326617306
1,147,030.326617306 1,147,030.326617306

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Energy Select Sector SPDR Fund xStock คือ $ 476.84K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 202.22 อุปทานหมุนเวียนของ XLEX คือ 7.85K โดยมีอุปทานรวมที่ 1147030.326617306 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 69.68M

ประวัติราคา Energy Select Sector SPDR Fund xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 156.96
$ 156.96$ 156.96

$ 53.04
$ 53.04$ 53.04

--

--

+4.74%

+4.74%

ประวัติราคา Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Energy Select Sector SPDR Fund xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Energy Select Sector SPDR Fund xStock เป็น USD เท่ากับ $ +3.3525555750
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Energy Select Sector SPDR Fund xStock เป็น USD เท่ากับ $ +6.5237602500
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Energy Select Sector SPDR Fund xStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +3.3525555750+5.52%
60 วัน$ +6.5237602500+10.74%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Energy Select Sector SPDR Fund xStock

การคาดการณ์ราคา Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XLEX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Energy Select Sector SPDR Fund xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Energy Select Sector SPDR Fund xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XLEX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Energy Select Sector SPDR Fund xStock

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Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ink EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

เกี่ยวกับ Energy Select Sector SPDR Fund xStock

ราคาปัจจุบันของ Energy Select Sector SPDR Fund xStock คือเท่าไร?

Energy Select Sector SPDR Fund xStock ซื้อขายอยู่ที่ ฿1962.0064684573200000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

XLEX เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ --% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก XLEX กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Energy Select Sector SPDR Fund xStock มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem XLEX แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Energy Select Sector SPDR Fund xStock ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿15400313.58746656528000 ส่งผลให้ XLEX อยู่ในอันดับที่ #3641 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0E-15 ถึง ฿0E-15 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

XLEX มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Energy Select Sector SPDR Fund xStock มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ XLEX อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 7849.226262941351 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Energy Select Sector SPDR Fund xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:34:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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