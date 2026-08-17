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ราคาปัจจุบัน Eaton Corporation plc xStock วันนี้ คือ 461.16 USD มูลค่าตลาด ETNX เท่ากับ 166,215 USD ติดตามการอัปเดตราคา ETNX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Eaton Corporation plc xStock วันนี้ คือ 461.16 USD มูลค่าตลาด ETNX เท่ากับ 166,215 USD ติดตามการอัปเดตราคา ETNX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Eaton Corporation plc xStock ราคา (ETNX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ETNX เป็น USD

$461.16
$461.16$461.16
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Eaton Corporation plc xStock (ETNX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:26:15 (UTC+8)

ราคา Eaton Corporation plc xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Eaton Corporation plc xStock (ETNX) วันนี้ $ 461.16, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ETNX เป็น USD คือ $ 461.16 ต่อ ETNX.

Eaton Corporation plc xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 166,215 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 360.43 ETNX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ETNX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 461.26 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 361.78

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ETNX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +17.53% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.40K.

Eaton Corporation plc xStock (ETNX) ข้อมูลการตลาด

$ 166.22K
$ 166.22K$ 166.22K

$ 2.40K
$ 2.40K$ 2.40K

$ 61.89M
$ 61.89M$ 61.89M

360.43
360.43 360.43

134,214.1615361297
134,214.1615361297 134,214.1615361297

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Eaton Corporation plc xStock คือ $ 166.22K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.40K อุปทานหมุนเวียนของ ETNX คือ 360.43 โดยมีอุปทานรวมที่ 134214.1615361297 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 61.89M

ประวัติราคา Eaton Corporation plc xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 461.26
$ 461.26$ 461.26

$ 361.78
$ 361.78$ 361.78

--

--

+17.53%

+17.53%

ประวัติราคา Eaton Corporation plc xStock (ETNX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Eaton Corporation plc xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eaton Corporation plc xStock เป็น USD เท่ากับ $ +51.5030405400
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eaton Corporation plc xStock เป็น USD เท่ากับ $ +94.3620519240
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eaton Corporation plc xStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +51.5030405400+11.17%
60 วัน$ +94.3620519240+20.46%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Eaton Corporation plc xStock

การคาดการณ์ราคา Eaton Corporation plc xStock (ETNX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ETNX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Eaton Corporation plc xStock (ETNX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Eaton Corporation plc xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Eaton Corporation plc xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ETNX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Eaton Corporation plc xStock

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Eaton Corporation plc xStock (ETNX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ink EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

เกี่ยวกับ Eaton Corporation plc xStock

ราคาปัจจุบันของ Eaton Corporation plc xStock คือเท่าไร?

Eaton Corporation plc xStock เทรดอยู่ที่ ฿14893.8091027782336000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ ETNX คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿5368146.58690754640000 ETNX อยู่ในอันดับ #4986 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Eaton Corporation plc xStock มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ ETNX มีเท่าไร?

มีโทเคน 360.4260585404968 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Eaton Corporation plc xStock เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Eaton Corporation plc xStock เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿14897.0387430555296000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ ETNX คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

ETNX มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Eaton Corporation plc xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:26:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Eaton Corporation plc xStock (ETNX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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