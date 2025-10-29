ราคาปัจจุบัน ORCIB วันนี้ คือ 0.02438512 USD ติดตามการอัปเดตราคา PALMO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PALMO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ORCIB วันนี้ คือ 0.02438512 USD ติดตามการอัปเดตราคา PALMO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PALMO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PALMO

ข้อมูลราคา PALMO

เอกสารไวท์เปเปอร์ PALMO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PALMO

โทเคโนมิกส์ PALMO

การคาดการณ์ราคา PALMO

ORCIB ราคา (PALMO)

ราคาปัจจุบัน 1 PALMO เป็น USD

$0.02438512
-2.00%1D
ORCIB (PALMO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:28:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ORCIB (PALMO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02407837
ต่ำสุด 24h
$ 0.02497901
สูงสุด 24h

$ 0.02407837
$ 0.02497901
$ 0.043821
$ 0.02297041
+0.19%

-2.00%

-2.38%

-2.38%

ราคาเรียลไทม์ ORCIB (PALMO) คือ $0.02438512 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPALMO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02407837 และราคาสูงสุด $ 0.02497901 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PALMO คือ $ 0.043821 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02297041

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PALMO มีการเปลี่ยนแปลง +0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.38% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ORCIB (PALMO) ข้อมูลการตลาด

$ 61.52M
--
$ 76.27M
2.52B
3,124,999,957.442711
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ORCIB คือ $ 61.52M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PALMO คือ 2.52B โดยมีอุปทานรวมที่ 3124999957.442711 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 76.27M

ประวัติราคา ORCIB (PALMO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ORCIB เป็น USD เท่ากับ $ -0.00049933322754844
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ORCIB เป็น USD เท่ากับ $ -0.0063361417
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ORCIB เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ORCIB เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00049933322754844-2.00%
30 วัน$ -0.0063361417-25.98%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ ORCIB (PALMO)

ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project’s vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ORCIB (USD)

ORCIB (PALMO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ORCIB (PALMO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ORCIB

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ORCIB ตอนนี้!

PALMO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ORCIB (PALMO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ORCIB (PALMO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PALMOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ORCIB (PALMO)

วันนี้ ORCIB (PALMO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PALMO เป็นUSD คือ 0.02438512 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PALMO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PALMO เป็น USD คือ $ 0.02438512 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ORCIB คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PALMO คือ $ 61.52M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PALMO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PALMO คือ 2.52B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PALMO คือเท่าใด?
PALMO ถึงราคา ATH ที่ 0.043821 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PALMO คือเท่าไร?
PALMO ถึงราคา ATL ที่ 0.02297041 USD
ปริมาณการเทรดของ PALMO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PALMO คือ -- USD
ปีนี้ PALMO จะสูงขึ้นอีกไหม?
PALMO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PALMO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:28:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ORCIB (PALMO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

