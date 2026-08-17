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ราคาปัจจุบัน Talent Protocol วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด TALENT เท่ากับ 52,088 USD ติดตามการอัปเดตราคา TALENT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Talent Protocol วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด TALENT เท่ากับ 52,088 USD ติดตามการอัปเดตราคา TALENT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Talent Protocol ราคา (TALENT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TALENT เป็น USD

$0.00019068
$0.00019068$0.00019068
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Talent Protocol (TALENT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:55:31 (UTC+8)

ราคา Talent Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Talent Protocol (TALENT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TALENT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ TALENT.

Talent Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 52,088 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 273.66M TALENT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TALENT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.151579 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TALENT เคลื่อนไหว +0.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.78% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 77.13.

Talent Protocol (TALENT) ข้อมูลการตลาด

$ 52.09K
$ 52.09K$ 52.09K

$ 77.13
$ 77.13$ 77.13

$ 111.61K
$ 111.61K$ 111.61K

273.66M
273.66M 273.66M

586,389,788.7172114
586,389,788.7172114 586,389,788.7172114

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Talent Protocol คือ $ 52.09K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 77.13 อุปทานหมุนเวียนของ TALENT คือ 273.66M โดยมีอุปทานรวมที่ 586389788.7172114 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 111.61K

ประวัติราคา Talent Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.151579
$ 0.151579$ 0.151579

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

+0.04%

-2.78%

-2.78%

ประวัติราคา Talent Protocol (TALENT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Talent Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Talent Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Talent Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Talent Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.04%
30 วัน$ 0-11.73%
60 วัน$ 0-27.21%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Talent Protocol

การคาดการณ์ราคา Talent Protocol (TALENT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TALENT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Talent Protocol (TALENT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Talent Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Talent Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TALENT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Talent Protocol

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เกี่ยวกับ Talent Protocol

ราคาปัจจุบันของ Talent Protocol คือเท่าไร?

Talent Protocol เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ TALENT คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿1682221.34751005472000 TALENT อยู่ในอันดับ #6912 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Talent Protocol มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ TALENT มีเท่าไร?

มีโทเคน 273662370.7713151 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Talent Protocol เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Talent Protocol เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿4.89535842486228276000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ TALENT คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Decentralized Identifier (DID),Base Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

TALENT มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Talent Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:55:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Talent Protocol (TALENT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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