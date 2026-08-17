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ราคาปัจจุบัน IdOS วันนี้ คือ 0.00552351 USD มูลค่าตลาด IDOS เท่ากับ 1,568,963 USD ติดตามการอัปเดตราคา IDOS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน IdOS วันนี้ คือ 0.00552351 USD มูลค่าตลาด IDOS เท่ากับ 1,568,963 USD ติดตามการอัปเดตราคา IDOS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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IdOS ราคา (IDOS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 IDOS เป็น USD

$0.00552345
$0.00552345$0.00552345
+4.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
IdOS (IDOS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:03:13 (UTC+8)

ราคา IdOS วันนี้

ราคาปัจจุบัน IdOS (IDOS) วันนี้ $ 0.00552351, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IDOS เป็น USD คือ $ 0.00552351 ต่อ IDOS.

IdOS มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,568,963 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 284.05M IDOS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IDOS เทรดระหว่าง $ 0.00493667 (ต่ำ) กับ $ 0.00607932 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.04023862 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00417912

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IDOS เคลื่อนไหว +0.81% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +24.14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 137.25K.

IdOS (IDOS) ข้อมูลการตลาด

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

$ 137.25K
$ 137.25K$ 137.25K

$ 5.52M
$ 5.52M$ 5.52M

284.05M
284.05M 284.05M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ IdOS คือ $ 1.57M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 137.25K อุปทานหมุนเวียนของ IDOS คือ 284.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.52M

ประวัติราคา IdOS USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00493667
$ 0.00493667$ 0.00493667
ต่ำสุด 24h
$ 0.00607932
$ 0.00607932$ 0.00607932
สูงสุด 24h

$ 0.00493667
$ 0.00493667$ 0.00493667

$ 0.00607932
$ 0.00607932$ 0.00607932

$ 0.04023862
$ 0.04023862$ 0.04023862

$ 0.00417912
$ 0.00417912$ 0.00417912

+0.81%

+5.42%

+24.14%

+24.14%

ประวัติราคา IdOS (IDOS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา IdOS เป็น USD เท่ากับ $ +0.00028403
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา IdOS เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002240192
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา IdOS เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006086283
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา IdOS เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000003152875299

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00028403+5.42%
30 วัน$ -0.0002240192-4.05%
60 วัน$ -0.0006086283-11.01%
90 วัน$ +0.000000003152875299+0.00%

การคาดการณ์ราคา IdOS

การคาดการณ์ราคา IdOS (IDOS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IDOS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา IdOS (IDOS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ IdOS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา IdOS จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IDOS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา IdOS

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เกี่ยวกับ IdOS

ราคาปัจจุบันของ IdOS คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿0.1783787891671576140000 โดย IdOS มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 5.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ IDOS อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 284052061.0 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ IdOS คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿50668817.50699665820000 โดยอยู่ในอันดับที่ #2434 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

IDOS มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.1594271065170212380000 และ ฿0.1963283746312914480000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

IdOS เข้ากับหมวดหมู่ Infrastructure,Arbitrum Ecosystem,Decentralized Identifier (DID) อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Infrastructure,Arbitrum Ecosystem,Decentralized Identifier (DID) IDOS แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ IdOS

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:03:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ IdOS (IDOS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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