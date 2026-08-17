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ราคาปัจจุบัน PoP Planet วันนี้ คือ 0.02991471 USD มูลค่าตลาด P เท่ากับ 4,190,025 USD ติดตามการอัปเดตราคา P เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน PoP Planet วันนี้ คือ 0.02991471 USD มูลค่าตลาด P เท่ากับ 4,190,025 USD ติดตามการอัปเดตราคา P เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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PoP Planet ราคา (P)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 P เป็น USD

$0.0309629
$0.0309629$0.0309629
+0.51%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
PoP Planet (P) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:57:43 (UTC+8)

ราคา PoP Planet วันนี้

ราคาปัจจุบัน PoP Planet (P) วันนี้ $ 0.02991471, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 51.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน P เป็น USD คือ $ 0.02991471 ต่อ P.

PoP Planet มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,190,025 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 140.00M P ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา P เทรดระหว่าง $ 0.02032433 (ต่ำ) กับ $ 0.03366841 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.730507 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00697353

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น P เคลื่อนไหว -2.90% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +160.27% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.48M.

PoP Planet (P) ข้อมูลการตลาด

$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

$ 29.93M
$ 29.93M$ 29.93M

140.00M
140.00M 140.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PoP Planet คือ $ 4.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.48M อุปทานหมุนเวียนของ P คือ 140.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 29.93M

ประวัติราคา PoP Planet USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02032433
$ 0.02032433$ 0.02032433
ต่ำสุด 24h
$ 0.03366841
$ 0.03366841$ 0.03366841
สูงสุด 24h

$ 0.02032433
$ 0.02032433$ 0.02032433

$ 0.03366841
$ 0.03366841$ 0.03366841

$ 0.730507
$ 0.730507$ 0.730507

$ 0.00697353
$ 0.00697353$ 0.00697353

-2.90%

+51.95%

+160.27%

+160.27%

ประวัติราคา PoP Planet (P) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา PoP Planet เป็น USD เท่ากับ $ +0.01022814
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PoP Planet เป็น USD เท่ากับ $ +0.0916457333
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PoP Planet เป็น USD เท่ากับ $ +0.0832893821
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PoP Planet เป็น USD เท่ากับ $ +0.000002662358320106

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.01022814+51.95%
30 วัน$ +0.0916457333+306.36%
60 วัน$ +0.0832893821+278.42%
90 วัน$ +0.000002662358320106+0.00%

การคาดการณ์ราคา PoP Planet

การคาดการณ์ราคา PoP Planet (P) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ P ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา PoP Planet (P) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ PoP Planet อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา PoP Planet จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา P ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา PoP Planet

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เกี่ยวกับ PoP Planet

ราคาตลาดปัจจุบันของ P คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.9660988372622109432000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 51.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

PoP Planet มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 P แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ P เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน P มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ PoP Planet วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.6563764643258608136000 และ ฿1.0873249900623270472000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ P ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ P เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PoP Planet

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:57:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PoP Planet (P)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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