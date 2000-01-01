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$1,000,000 TradFi Gala
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โทเค็น แพลตฟอร์มเกมมิง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม แพลตฟอร์มเกมมิง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Gala
Gala
GALA
$ 0.001656
+0.18%
-0.54%
-8.53%
$ 80.22M
$ 105.76M
2
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009894
-0.01%
-0.48%
-0.80%
$ 29.57M
$ 63.77M
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03698
-0.37%
+1.14%
+5.19%
$ 28.73M
$ 3.19M
4
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10703
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 23.48M
$ 386.19K
5
Portal
Portal
PORTAL
$ 0.016274
+0.37%
+58.70%
+46.79%
$ 14.79M
$ 12.98M
6
READY
READY
READY
$ 0.004446
-0.11%
-2.24%
-16.80%
$ 4.45M
$ 3.24M
7
CRETA
CRETA
CRETA
$ 0.001372
+0.15%
-3.70%
+2.73%
$ 3.96M
$ 8.83M
8
CONX
CONX
CONX
$ 0.00390274
0.00%
+0.01%
-2.11%
$ 3.93M
$ 69.72K
9
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02841
+0.04%
-1.83%
+2.45%
$ 2.77M
$ 3.05M
10
Altura
Altura
ALU
$ 0.002631
-0.53%
-0.83%
-7.97%
$ 2.61M
$ 17.90M
11
$ 0.0014064
+0.10%
+0.30%
0.00%
$ 2.50M
$ 43.39M
12
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.04063
+10.11%
-9.27%
-28.33%
$ 2.05M
$ 1.57M
13
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.00080433
+0.13%
-0.02%
-2.49%
$ 1.52M
$ 89.87K
14
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00922212
+0.25%
-0.01%
+2.48%
$ 1.27M
$ 28.99K
15
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00370057
-0.03%
-0.01%
+9.15%
$ 1.06M
$ 42.34K
16
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.07818
-0.04%
-2.86%
-7.40%
$ 1.01M
$ 710.02K
17
MimboGameGroup
MimboGameGroup
MGG
$ 4.858E-5
-0.02%
+0.10%
-13.05%
$ 631.50K
--
18
Elympics
Elympics
ELP
$ 0.00036948
+0.01%
+0.00%
+0.21%
$ 594.19K
$ 50.98K
19
PlayDapp
PlayDapp
PDA
$ 0.00087814
-0.01%
-0.06%
-2.66%
$ 576.48K
$ 137.34K
20
Myria
Myria
MYRIA
$ 1.174E-5
-2.73%
-11.40%
+22.42%
$ 568.65K
--
21
Tevaera
Tevaera
TEVA
$ 0.00048961
0.00%
-0.02%
-0.22%
$ 548.16K
$ 150.69K
22
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 8.98E-6
+0.56%
+1.10%
+5.28%
$ 516.09K
--
23
Super Champs
Super Champs
CHAMP
$ 0.00049813
0.00%
-0.02%
-11.57%
$ 477.04K
$ 498.59
24
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000772
-0.91%
+1.87%
+8.53%
$ 476.15K
$ 15.00M
25
Creo Engine
Creo Engine
CREO
$ 0.0006265
-0.02%
-0.29%
-1.65%
$ 431.59K
$ 53.09M
26
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.505E-5
-0.92%
-1.70%
-6.07%
$ 304.71K
--
27
Bitcoin Cats
Bitcoin Cats
1CAT
$ 5.895E-5
+0.17%
+0.50%
-0.34%
$ 294.24K
--
28
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00035663
+0.19%
+0.11%
-1.31%
$ 166.89K
$ 57.58
29
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 3.818E-5
0.00%
+23.00%
+91.38%
$ 166.25K
--
30
TON Station
TON Station
MRSOON
$ 2.27E-6
-4.22%
+2.60%
+8.61%
$ 149.54K
--
31
Catheon Gaming
Catheon Gaming
CATHEON
$ 6.994E-5
-0.29%
+1.30%
-1.41%
$ 111.93K
--
32
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0001843
-2.90%
-12.36%
-11.99%
$ 90.22K
$ 32.87M
33
Bario Entertainment System
Bario Entertainment System
$BAES
$ 4.83544E-7
+5.79%
+4.60%
-1.67%
$ 48.36K
--
34
HyperChainX
HyperChainX
HPX
$ 3.663E-5
0.00%
-0.90%
+3.15%
$ 36.63K
--
35
PPKAS
PPKAS
PPKAS
$ 1.08E-5
0.00%
-19.10%
0.00%
$ 26.41K
--
36
DEGA
DEGA
DEGA
$ 2.35E-6
0.00%
-6.40%
-10.98%
$ 22.94K
--
37
GG
GG
GGTK
$ 0.00058763
0.00%
--
0.00%
$ 21.04K
$ 5.74
38
MXS Games
MXS Games
XSEED
$ 1.29E-6
0.00%
-0.60%
-16.77%
$ 18.58K
--
39
E4C
E4C
E4C
$ 5.933E-5
-0.24%
+1.90%
+3.89%
$ 13.74K
--
40
Matr1x
Matr1x
MAX
$ 7.165E-5
0.00%
-0.50%
0.00%
$ 12.34K
--
41
PMG
PMG
PMG
$ 0.0011271
0.00%
0.00%
-2.15%
--
--
42
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 22.6083
-0.07%
-0.30%
+16.66%
--
$ 1.28K
43
YOM
YOM
YOM
$ 0.1021
+0.07%
-1.40%
+4.29%
--
$ 531.77K
44
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0130153
+1.14%
+2.94%
+1.20%
--
$ 242.13M
45
SPCM
SPCM
SPCM
$ 0.0003779
-0.11%
-1.56%
+11.45%
--
$ 635.92M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น แพลตฟอร์มเกมมิง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น แพลตฟอร์มเกมมิง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 45 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $210.21M
โทเค็น แพลตฟอร์มเกมมิง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น แพลตฟอร์มเกมมิง ที่ติดตามบน MEXC นั้น PORTAL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 58.70% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น แพลตฟอร์มเกมมิง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 45 แพลตฟอร์มเกมมิง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น แพลตฟอร์มเกมมิง ยอดนิยม รวมถึง GALA, DEP, PLAY. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ แพลตฟอร์มเกมมิง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น แพลตฟอร์มเกมมิง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $210.21M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม แพลตฟอร์มเกมมิง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง