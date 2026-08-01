Bario Entertainment System ราคา ($BAES)
ราคาปัจจุบัน Bario Entertainment System ($BAES) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.71% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน $BAES เป็น USD คือ $ 0 ต่อ $BAES.
Bario Entertainment System มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 45,716 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00B $BAES ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา $BAES เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น $BAES เคลื่อนไหว -0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bario Entertainment System คือ $ 45.72K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ $BAES คือ 100.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 99999999999.99998 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 45.72K
-0.24%
+4.71%
-9.16%
-9.16%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bario Entertainment System เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bario Entertainment System เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bario Entertainment System เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bario Entertainment System เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+4.71%
|30 วัน
|$ 0
|+22.43%
|60 วัน
|$ 0
|-28.72%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ Bario Entertainment System อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Bario Entertainment System คือเท่าไร?
ราคาสดของ Bario Entertainment System ($BAES) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ
Bario Entertainment System ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?
ปัจจุบัน Bario Entertainment System อยู่ในอันดับที่ #7122 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1476284.98923240544000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ $BAES มีเท่าไร?
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ $BAES คือ 99999999999.99998 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Bario Entertainment System เป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bario Entertainment System เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด
Bario Entertainment System ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?
Bario Entertainment System เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿ ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้
การซื้อขายของ $BAES ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?
ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น
อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Bario Entertainment System?
การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 4.71% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Gaming Utility Token,Gaming Platform การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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