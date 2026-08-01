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ราคาปัจจุบัน Bitcoin Cats วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 1CAT เท่ากับ 295,742 USD ติดตามการอัปเดตราคา 1CAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bitcoin Cats วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 1CAT เท่ากับ 295,742 USD ติดตามการอัปเดตราคา 1CAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Bitcoin Cats ราคา (1CAT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 1CAT เป็น USD

$0.00005895
$0.00005895$0.00005895
+0.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bitcoin Cats (1CAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:01:46 (UTC+8)

ราคา Bitcoin Cats วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bitcoin Cats (1CAT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 1CAT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ 1CAT.

Bitcoin Cats มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 295,742 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 5.00B 1CAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 1CAT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01262418 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 1CAT เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.31% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Bitcoin Cats (1CAT) ข้อมูลการตลาด

$ 295.74K
$ 295.74K$ 295.74K

--
----

$ 295.74K
$ 295.74K$ 295.74K

5.00B
5.00B 5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin Cats คือ $ 295.74K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ 1CAT คือ 5.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 5000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 295.74K

ประวัติราคา Bitcoin Cats USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01262418
$ 0.01262418$ 0.01262418

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.17%

+0.31%

+0.31%

ประวัติราคา Bitcoin Cats (1CAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cats เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cats เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cats เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cats เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.17%
30 วัน$ 0-12.98%
60 วัน$ 0-2.67%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Bitcoin Cats

การคาดการณ์ราคา Bitcoin Cats (1CAT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 1CAT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bitcoin Cats (1CAT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bitcoin Cats อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bitcoin Cats จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 1CAT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bitcoin Cats

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Bitcoin Cats (1CAT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Cat-ThemedEthereum EcosystemGaming (GameFi)

เกี่ยวกับ Bitcoin Cats

ราคาปัจจุบันของ Bitcoin Cats คือเท่าไร?

Bitcoin Cats มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง 0.16% ในวันนี้

ชุมชนของ 1CAT เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Bitcoin Cats อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Meme,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),Cat-Themed,Gaming Platform การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ 1CAT ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

1CAT เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.4076747879515833048000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 5000000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bitcoin Cats

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:01:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bitcoin Cats (1CAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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