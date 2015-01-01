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โทเค็น บล็อกเชนสำหรับเกม ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม บล็อกเชนสำหรับเกม เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1089
+0.09%
-0.55%
-3.46%
$ 217.40M
$ 526.38K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1245
+0.40%
+1.22%
-5.54%
$ 124.40M
$ 621.40K
3
$ 0.1962
-0.10%
-0.15%
+1.98%
$ 90.61M
$ 291.07K
4
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.086356
-0.13%
+0.01%
-1.21%
$ 55.29M
$ 2.23M
5
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02386
-0.13%
-0.91%
-4.63%
$ 47.21M
$ 2.22M
6
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04848
+0.21%
-2.37%
-6.10%
$ 37.55M
$ 1.81M
7
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10702
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 23.48M
$ 386.19K
8
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.09217
-0.44%
-3.92%
+2.57%
$ 22.43M
$ 636.25K
9
BORA
BORA
BORA
$ 0.0190681
+0.02%
+0.00%
-2.08%
$ 21.98M
$ 121.41K
10
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03924
-0.03%
-0.63%
-4.69%
$ 21.76M
$ 1.98M
11
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003423
-0.03%
-0.81%
-4.22%
$ 21.21M
$ 17.97M
12
B3 Base
B3 Base
B3
$ 0.000413
0.00%
-0.96%
-7.22%
$ 19.08M
$ 130.07M
13
WAX
WAX
WAXP
$ 0.00366
0.00%
-0.49%
-8.85%
$ 16.88M
$ 16.00M
14
Xai
Xai
XAI
$ 0.00751
+1.97%
+6.65%
+7.97%
$ 15.16M
$ 20.96M
15
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.242355
-3.21%
+0.02%
-2.07%
$ 15.14M
$ 356.45K
16
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01867
-1.57%
+1.95%
-0.69%
$ 12.61M
$ 3.05M
17
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003005
-0.33%
+1.29%
-8.54%
$ 7.05M
$ 20.27M
18
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.0209
+0.05%
-0.90%
-7.07%
$ 5.82M
$ 2.64M
19
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01309
-0.15%
+0.15%
-12.98%
$ 5.28M
$ 4.96M
20
CONX
CONX
CONX
$ 0.00390274
0.00%
+0.01%
-2.11%
$ 3.93M
$ 69.72K
21
Oasys
Oasys
OAS
$ 0.0003905
-0.12%
-0.02%
+3.53%
$ 2.67M
$ 13.78K
22
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004151
+0.17%
-3.12%
-14.30%
$ 2.29M
$ 10.63M
23
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.04054
+10.11%
-9.27%
-28.33%
$ 2.05M
$ 1.57M
24
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0.00229697
+0.02%
+0.00%
-8.21%
$ 1.98M
$ 186.36
25
Xterio
Xterio
XTER
$ 0.007855
-0.13%
-1.36%
-0.11%
$ 1.55M
$ 7.71M
26
LumiWave Protocol
LumiWave Protocol
LWP
$ 0.00188695
+0.11%
-0.01%
-12.06%
$ 1.53M
$ 10.01K
27
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00922212
+0.25%
-0.01%
+2.48%
$ 1.27M
$ 28.99K
28
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.006973
-1.47%
-8.97%
-18.74%
$ 1.05M
$ 114.42K
29
Myria
Myria
MYRIA
$ 1.174E-5
-2.73%
-11.40%
+22.42%
$ 568.65K
--
30
The Root Network
The Root Network
ROOT
$ 0.00016157
-1.22%
-0.00%
+15.19%
$ 491.92K
$ 2.51K
31
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 4.06E-5
-0.02%
-1.90%
+12.43%
$ 434.94K
--
32
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005687
+0.21%
+0.16%
-8.49%
$ 312.47K
$ 104.00M
33
Wrapped OAS
Wrapped OAS
WOAS
$ 0.00039937
0.00%
-0.58%
+6.53%
$ 196.85K
$ 666.27
34
Merit Circle
Merit Circle
MC
$ 0.01385236
0.00%
--
0.00%
$ 164.93K
$ 153.32
35
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002584
-0.58%
+2.32%
+3.89%
$ 156.55K
$ 2.08B
36
Satoxcoin
Satoxcoin
SATOX
$ 7.49E-6
0.00%
0.00%
-0.27%
$ 28.85K
--
37
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5.238E-5
-1.47%
-0.90%
-7.93%
$ 26.19K
--
38
UniX
UniX
UNIX
$ 7.703E-5
0.00%
-1.40%
0.00%
$ 18.87K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น บล็อกเชนสำหรับเกม คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น บล็อกเชนสำหรับเกม เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 38 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $801.07M
โทเค็น บล็อกเชนสำหรับเกม ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น บล็อกเชนสำหรับเกม ที่ติดตามบน MEXC นั้น XAI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น บล็อกเชนสำหรับเกม กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 38 บล็อกเชนสำหรับเกม ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น บล็อกเชนสำหรับเกม ยอดนิยม รวมถึง IMX, APE, WEMIX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ บล็อกเชนสำหรับเกม คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น บล็อกเชนสำหรับเกม ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $801.07M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม บล็อกเชนสำหรับเกม นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง