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ราคาปัจจุบัน LumiWave Protocol วันนี้ คือ 0.00189053 USD มูลค่าตลาด LWP เท่ากับ 1,529,878 USD ติดตามการอัปเดตราคา LWP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน LumiWave Protocol วันนี้ คือ 0.00189053 USD มูลค่าตลาด LWP เท่ากับ 1,529,878 USD ติดตามการอัปเดตราคา LWP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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LumiWave Protocol ราคา (LWP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LWP เป็น USD

$0.0018963
$0.0018963$0.0018963
-0.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
LumiWave Protocol (LWP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:03:54 (UTC+8)

ราคา LumiWave Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน LumiWave Protocol (LWP) วันนี้ $ 0.00189053, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.54% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LWP เป็น USD คือ $ 0.00189053 ต่อ LWP.

LumiWave Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,529,878 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 809.23M LWP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LWP เทรดระหว่าง $ 0.00188413 (ต่ำ) กับ $ 0.00191252 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01812999 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LWP เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.53% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 6.46K.

LumiWave Protocol (LWP) ข้อมูลการตลาด

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 6.46K
$ 6.46K$ 6.46K

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

809.23M
809.23M 809.23M

809,234,939.9
809,234,939.9 809,234,939.9

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ LumiWave Protocol คือ $ 1.53M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.46K อุปทานหมุนเวียนของ LWP คือ 809.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 809234939.9 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.53M

ประวัติราคา LumiWave Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00188413
$ 0.00188413$ 0.00188413
ต่ำสุด 24h
$ 0.00191252
$ 0.00191252$ 0.00191252
สูงสุด 24h

$ 0.00188413
$ 0.00188413$ 0.00188413

$ 0.00191252
$ 0.00191252$ 0.00191252

$ 0.01812999
$ 0.01812999$ 0.01812999

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-0.53%

-6.53%

-6.53%

ประวัติราคา LumiWave Protocol (LWP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา LumiWave Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LumiWave Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004975177
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LumiWave Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008228908
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LumiWave Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000096220563933

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.53%
30 วัน$ -0.0004975177-26.31%
60 วัน$ -0.0008228908-43.52%
90 วัน$ +0.0000000096220563933+0.00%

การคาดการณ์ราคา LumiWave Protocol

การคาดการณ์ราคา LumiWave Protocol (LWP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LWP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา LumiWave Protocol (LWP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ LumiWave Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา LumiWave Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LWP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา LumiWave Protocol

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LumiWave Protocol (LWP) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Gaming (GameFi)Gaming BlockchainsLayer 1 (L1)

เกี่ยวกับ LumiWave Protocol

ราคาปัจจุบันของ LumiWave Protocol วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ LumiWave Protocol อยู่ที่ ฿0.0610542622901613798000 โดยมีการเปลี่ยนแปลง -0.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ LWP เป็นอย่างไร?

LWP เทรดระหว่าง ฿0.0608475756580227558000 และ ฿0.0617644246402751832000 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ LumiWave Protocol มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน LWP กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า LWP กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ LumiWave Protocol คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿49407083.03171465748000 LumiWave Protocol อยู่ในอันดับที่ #2467 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ LWP ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

LumiWave Protocol เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿0.5855041521573330834000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ LWP?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (809234939.9 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Layer 1 (L1),Gaming Blockchains และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ LumiWave Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:03:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ LumiWave Protocol (LWP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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