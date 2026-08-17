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ราคาปัจจุบัน The Root Network วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ROOT เท่ากับ 486,785 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROOT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Root Network วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ROOT เท่ากับ 486,785 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROOT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Root Network ราคา (ROOT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ROOT เป็น USD

$0.00016189
$0.00016189$0.00016189
+0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Root Network (ROOT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:13:56 (UTC+8)

ราคา The Root Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Root Network (ROOT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ROOT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ROOT.

The Root Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 486,785 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.04B ROOT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ROOT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.1313 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ROOT เคลื่อนไหว -0.86% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 6.24K.

The Root Network (ROOT) ข้อมูลการตลาด

$ 486.79K
$ 486.79K$ 486.79K

$ 6.24K
$ 6.24K$ 6.24K

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

3.04B
3.04B 3.04B

12,000,000,000.0
12,000,000,000.0 12,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Root Network คือ $ 486.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.24K อุปทานหมุนเวียนของ ROOT คือ 3.04B โดยมีอุปทานรวมที่ 12000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.92M

ประวัติราคา The Root Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.1313
$ 0.1313$ 0.1313

$ 0
$ 0$ 0

-0.86%

+1.27%

+2.04%

+2.04%

ประวัติราคา The Root Network (ROOT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Root Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Root Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Root Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Root Network เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.27%
30 วัน$ 0+323.33%
60 วัน$ 0-31.11%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The Root Network

การคาดการณ์ราคา The Root Network (ROOT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ROOT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Root Network (ROOT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Root Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Root Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ROOT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Root Network

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The Root Network (ROOT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemGaming (GameFi)Gaming Blockchains

เกี่ยวกับ The Root Network

ราคาปัจจุบันของ The Root Network วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ The Root Network อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ ROOT เป็นอย่างไร?

ROOT เทรดระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ The Root Network มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน ROOT กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า ROOT กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ The Root Network คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿15721561.80155239770000 The Root Network อยู่ในอันดับที่ #3627 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ ROOT ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

The Root Network เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿4.240560133413786000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ ROOT?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (3044662780.24 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Gaming Blockchains,Outlier Ventures Portfolio และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Root Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:13:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Root Network (ROOT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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