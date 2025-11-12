โทเคโนมิกส์ RICE AI (RICE)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ RICE AI (RICE) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:29:44 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา RICE AI (RICE)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ RICE AI (RICE) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
อุปทานรวม:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 25.60M
$ 25.60M$ 25.60M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.278
$ 0.278$ 0.278
ต่ำสุดตลอดกาล:
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0256
$ 0.0256$ 0.0256

ข้อมูล RICE AI (RICE)

RICE AI เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเก็บข้อมูลหุ่นยนต์แบบคราวด์ซอร์ส โดยเปิดให้ผู้ควบคุมสามารถบังคับหุ่นยนต์จากระยะไกลและเก็บข้อมูลจากการมองเห็นของหุ่นยนต์ การเคลื่อนไหวของข้อต่อ และการวัดแรง ผู้ควบคุมสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เว็บแคมที่มีระบบตรวจจับโครงร่างร่างกาย, จอยสติ๊ก, คอนโทรลเลอร์ VR หรือชุดควบคุมหุ่นยนต์ โดยจะได้รับรางวัลเป็นโทเคนตามระดับความแม่นยำและความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.riceai.xyz/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://rice-ai.gitbook.io/home
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0xb5761f36fdfe2892f1b54bc8ee8babb2a1b698d3

โทเคโนมิกส์ RICE AI (RICE): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ RICE AI (RICE) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นRICE สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น RICE ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ RICE แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น RICEกัน!

วิธีการซื้อ RICE

