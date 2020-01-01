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โทเค็น มาร์เก็ตเพลส NFT ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม มาร์เก็ตเพลส NFT เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01319
-0.38%
-0.45%
-3.80%
$ 37.16M
$ 4.29M
2
ME
ME
ME
$ 0.06379
+0.17%
-4.00%
-4.40%
$ 34.45M
$ 870.86K
3
Tensor
Tensor
TNSR
$ 0.03229
0.00%
-0.43%
+1.38%
$ 15.73M
$ 2.00M
4
ThetaDrop
ThetaDrop
TDROP
$ 0.00036387
0.00%
-0.01%
-3.00%
$ 4.02M
$ 9.68K
5
NFTX
NFTX
NFTX
$ 9.34
0.00%
--
0.00%
$ 3.58M
$ 27.88
6
Altura
Altura
ALU
$ 0.002634
-0.11%
-1.24%
-8.27%
$ 2.60M
$ 17.82M
7
ROACORE
ROACORE
ROA
$ 0.00324187
0.00%
-0.00%
-2.58%
$ 2.54M
$ 8.86K
8
RARI
RARI
RARI
$ 0.079832
+0.10%
-0.02%
-2.97%
$ 1.96M
$ 63.51K
9
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0.006985
0.00%
-0.43%
+39.39%
$ 1.44M
$ 927.72K
10
LooksCoin
LooksCoin
LOOK
$ 0.00733886
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.43M
$ 9.55K
11
XOXNO
XOXNO
XOXNO
$ 0.01122205
-0.19%
-0.01%
-9.70%
$ 808.76K
$ 383.92
12
sudoswap
sudoswap
SUDO
$ 0.02934306
0.00%
--
-1.66%
$ 745.30K
$ 16.44
13
X2Y2
X2Y2
X2Y2
$ 0.00077167
+0.09%
--
+0.41%
$ 648.34K
$ 1.96
14
Artrade
Artrade
ATR
$ 0.0004785
+0.21%
+0.06%
-3.31%
$ 603.97K
$ 52.45M
15
BORT
BORT
BORT
$ 0.00034487
-0.56%
-0.04%
-21.40%
$ 335.91K
$ 45.28K
16
Basilisk
Basilisk
BSX
$ 1.066E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 251.24K
--
17
Nafter
Nafter
NAFT
$ 0.00028315
-0.02%
-0.00%
-3.59%
$ 209.05K
$ 170.58
18
Dagora
Dagora
DADA
$ 0.00018597
0.00%
--
0.00%
$ 185.97K
$ 3.32
19
LooksRare
LooksRare
LOOKS
$ 0.0001684
-23.21%
+0.15%
+34.47%
$ 167.21K
$ 255.67
20
Gameswap
Gameswap
GSWAP
$ 0.01449877
+0.06%
-0.00%
+2.55%
$ 160.00K
$ 25.50
21
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.0003793
+1.01%
--
-7.03%
$ 154.49K
$ 196.80
22
BabyUnicorn
BabyUnicorn
BABYU
$ 0.00011124
0.00%
-0.00%
+122.08%
$ 111.22K
$ 61.57
23
HoodMarket
HoodMarket
HM
$ 7.352E-5
+1.00%
+9.30%
+2.01%
$ 73.52K
--
24
Virtua
Virtua
TVK
$ 0.00040253
0.00%
--
0.00%
$ 32.98K
$ 313.54
25
UpOnly
UpOnly
UPO
$ 0.00017311
0.00%
--
0.00%
$ 27.70K
$ 2.69
26
fxhash
fxhash
FXH
$ 5.032E-5
0.00%
-7.40%
+43.16%
$ 25.99K
--
27
WATCHDOGS
WATCHDOGS
WATCH
$ 1.368E-5
0.00%
-3.00%
0.00%
$ 13.68K
--
28
Obscra
Obscra
OBX
$ 1.124E-5
0.00%
-14.50%
+6.84%
$ 10.44K
--
29
Collect on Fanable
Collect on Fanable
COLLECT
$ 0.05822
+0.15%
-3.34%
+8.72%
--
$ 1.16M
30
Divo
Divo
DVO
$ 0.0047166
-0.05%
+0.09%
+0.48%
--
$ 8.50M
31
Nodewaves
Nodewaves
NWS
$ 0.000008012
0.00%
-2.45%
-12.88%
--
$ 9.19M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น มาร์เก็ตเพลส NFT คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น มาร์เก็ตเพลส NFT เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 31 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $109.48M
โทเค็น มาร์เก็ตเพลส NFT ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น มาร์เก็ตเพลส NFT ที่ติดตามบน MEXC นั้น HM แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 9.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น มาร์เก็ตเพลส NFT กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 31 มาร์เก็ตเพลส NFT ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น มาร์เก็ตเพลส NFT ยอดนิยม รวมถึง BLUR, ME, TNSR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ มาร์เก็ตเพลส NFT คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น มาร์เก็ตเพลส NFT ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $109.48M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มาร์เก็ตเพลส NFT นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง