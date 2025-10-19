Aktuálna SQUID MEME cena je dnes 39.185 USD. Sledujte aktuálnu GAME na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte GAME cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna SQUID MEME cena je dnes 39.185 USD. Sledujte aktuálnu GAME na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte GAME cenový trend jednoducho na MEXC.

SQUID MEME Logo

SQUID MEME kurz (GAME)

1 GAME na USD aktuálnu cenu:

$39.185
$39.185$39.185
-3.04%1D
USD
SQUID MEME (GAME) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-19 09:14:00 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 38.7
$ 38.7$ 38.7
24 hod Low
$ 42.9931
$ 42.9931$ 42.9931
24 hod High

$ 38.7
$ 38.7$ 38.7

$ 42.9931
$ 42.9931$ 42.9931

--
----

--
----

+0.58%

-3.04%

+0.13%

+0.13%

SQUID MEME (GAME) cena v reálnom čase je $ 39.185. Za posledných 24 hodín sa obchodoval GAME v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 38.7 do najvyššej hodnoty $ 42.9931, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena GAME je --, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je --.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa GAME zmenil o +0.58% za poslednú hodinu, -3.04% za 24 hodín a +0.13% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

SQUID MEME (GAME) informácie o trhu

--
----

$ 505.34K
$ 505.34K$ 505.34K

$ 17.87B
$ 17.87B$ 17.87B

--
----

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

Aktuálna trhová kapitalizácia SQUID MEME je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 505.34K. Počet coinov v obehu GAME je --, pričom celková zásoba je 456000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 17.87B.

SQUID MEME (GAME) história cien USD

Sledujte zmeny cien SQUID MEME za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -1.228573-3.04%
30 dní$ +11.7852+43.01%
60 dní$ +14.792+60.64%
90 dní$ +24.885+174.02%
SQUID MEME dnešná zmena ceny

Dnes GAME zaznamenal zmenu o $ -1.228573 (-3.04%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

SQUID MEME zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +11.7852 (+43.01%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

SQUID MEME zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GAME zmenu o $ +14.792 (+60.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

SQUID MEME zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +24.885 (+174.02%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SQUID MEME (GAME)?

Pozrite si SQUID MEMEstránku histórie cien.

Čo je SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich SQUID MEME investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte GAME dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o SQUID MEME na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše SQUID MEME nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

SQUID MEME predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať SQUID MEME (GAME) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš SQUID MEME (GAME) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre SQUID MEME.

Overte si teraz SQUID MEME cenové predikcie!

SQUID MEME (GAME) tokenomika

Pochopenie tokenomiky SQUID MEME (GAME) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike GAME tokenu!

Ako kúpiť SQUID MEME(GAME)

Hľadáte ako kúpiť SQUID MEME? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť SQUID MEME na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

GAME do miestnych mien

1 SQUID MEME(GAME) na VND
1,031,153.275
1 SQUID MEME(GAME) na AUD
A$59.95305
1 SQUID MEME(GAME) na GBP
28.9969
1 SQUID MEME(GAME) na EUR
33.30725
1 SQUID MEME(GAME) na USD
$39.185
1 SQUID MEME(GAME) na MYR
RM165.3607
1 SQUID MEME(GAME) na TRY
1,640.67595
1 SQUID MEME(GAME) na JPY
¥5,877.75
1 SQUID MEME(GAME) na ARS
ARS$57,037.686
1 SQUID MEME(GAME) na RUB
3,176.3361
1 SQUID MEME(GAME) na INR
3,449.0637
1 SQUID MEME(GAME) na IDR
Rp653,083.0721
1 SQUID MEME(GAME) na PHP
2,277.4322
1 SQUID MEME(GAME) na EGP
￡E.1,864.4223
1 SQUID MEME(GAME) na BRL
R$211.599
1 SQUID MEME(GAME) na CAD
C$54.859
1 SQUID MEME(GAME) na BDT
4,787.23145
1 SQUID MEME(GAME) na NGN
57,624.6773
1 SQUID MEME(GAME) na COP
$151,293.285
1 SQUID MEME(GAME) na ZAR
R.680.2516
1 SQUID MEME(GAME) na UAH
1,640.2841
1 SQUID MEME(GAME) na TZS
T.Sh.96,514.61425
1 SQUID MEME(GAME) na VES
Bs7,876.185
1 SQUID MEME(GAME) na CLP
$37,460.86
1 SQUID MEME(GAME) na PKR
Rs11,125.4052
1 SQUID MEME(GAME) na KZT
21,146.5771
1 SQUID MEME(GAME) na THB
฿1,278.9984
1 SQUID MEME(GAME) na TWD
NT$1,200.23655
1 SQUID MEME(GAME) na AED
د.إ143.80895
1 SQUID MEME(GAME) na CHF
Fr30.95615
1 SQUID MEME(GAME) na HKD
HK$304.46745
1 SQUID MEME(GAME) na AMD
֏15,094.062
1 SQUID MEME(GAME) na MAD
.د.م359.32645
1 SQUID MEME(GAME) na MXN
$719.82845
1 SQUID MEME(GAME) na SAR
ريال146.94375
1 SQUID MEME(GAME) na ETB
Br5,811.1355
1 SQUID MEME(GAME) na KES
KSh5,076.41675
1 SQUID MEME(GAME) na JOD
د.أ27.782165
1 SQUID MEME(GAME) na PLN
142.6334
1 SQUID MEME(GAME) na RON
лв170.8466
1 SQUID MEME(GAME) na SEK
kr369.51455
1 SQUID MEME(GAME) na BGN
лв65.43895
1 SQUID MEME(GAME) na HUF
Ft13,092.10035
1 SQUID MEME(GAME) na CZK
816.6154
1 SQUID MEME(GAME) na KWD
د.ك11.951425
1 SQUID MEME(GAME) na ILS
129.3105
1 SQUID MEME(GAME) na BOB
Bs271.55205
1 SQUID MEME(GAME) na AZN
66.6145
1 SQUID MEME(GAME) na TJS
SM362.46125
1 SQUID MEME(GAME) na GEL
105.7995
1 SQUID MEME(GAME) na AOA
Kz35,916.57915
1 SQUID MEME(GAME) na BHD
.د.ب14.73356
1 SQUID MEME(GAME) na BMD
$39.185
1 SQUID MEME(GAME) na DKK
kr250.784
1 SQUID MEME(GAME) na HNL
L1,032.1329
1 SQUID MEME(GAME) na MUR
1,764.50055
1 SQUID MEME(GAME) na NAD
$685.34565
1 SQUID MEME(GAME) na NOK
kr394.2011
1 SQUID MEME(GAME) na NZD
$68.1819
1 SQUID MEME(GAME) na PAB
B/.39.185
1 SQUID MEME(GAME) na PGK
K167.31995
1 SQUID MEME(GAME) na QAR
ر.ق143.02525
1 SQUID MEME(GAME) na RSD
дин.3,937.3088
1 SQUID MEME(GAME) na UZS
soʻm477,865.7772
1 SQUID MEME(GAME) na ALL
L3,248.82835
1 SQUID MEME(GAME) na ANG
ƒ70.14115
1 SQUID MEME(GAME) na AWG
ƒ70.533
1 SQUID MEME(GAME) na BBD
$78.37
1 SQUID MEME(GAME) na BAM
KM65.43895
1 SQUID MEME(GAME) na BIF
Fr115,909.23
1 SQUID MEME(GAME) na BND
$50.54865
1 SQUID MEME(GAME) na BSD
$39.185
1 SQUID MEME(GAME) na JMD
$6,317.01385
1 SQUID MEME(GAME) na KHR
158,003.71625
1 SQUID MEME(GAME) na KMF
Fr16,536.07
1 SQUID MEME(GAME) na LAK
851,847.80905
1 SQUID MEME(GAME) na LKR
රු11,899.30895
1 SQUID MEME(GAME) na MDL
L662.61835
1 SQUID MEME(GAME) na MGA
Ar174,932.8118
1 SQUID MEME(GAME) na MOP
P314.2637
1 SQUID MEME(GAME) na MVR
599.5305
1 SQUID MEME(GAME) na MWK
MK68,147.80905
1 SQUID MEME(GAME) na MZN
MT2,504.31335
1 SQUID MEME(GAME) na NPR
रु5,535.2731
1 SQUID MEME(GAME) na PYG
279,859.27
1 SQUID MEME(GAME) na RWF
Fr57,014.175
1 SQUID MEME(GAME) na SBD
$322.49255
1 SQUID MEME(GAME) na SCR
545.06335
1 SQUID MEME(GAME) na SRD
$1,544.28085
1 SQUID MEME(GAME) na SVC
$343.65245
1 SQUID MEME(GAME) na SZL
L684.9538
1 SQUID MEME(GAME) na TMT
m137.1475
1 SQUID MEME(GAME) na TND
د.ت114.73368
1 SQUID MEME(GAME) na TTD
$266.458
1 SQUID MEME(GAME) na UGX
Sh136,990.76
1 SQUID MEME(GAME) na XAF
Fr22,021.97
1 SQUID MEME(GAME) na XCD
$105.7995
1 SQUID MEME(GAME) na XOF
Fr22,021.97
1 SQUID MEME(GAME) na XPF
Fr3,996.87
1 SQUID MEME(GAME) na BWP
P526.6464
1 SQUID MEME(GAME) na BZD
$78.76185
1 SQUID MEME(GAME) na CVE
$3,706.901
1 SQUID MEME(GAME) na DJF
Fr6,974.93
1 SQUID MEME(GAME) na DOP
$2,481.1942
1 SQUID MEME(GAME) na DZD
د.ج5,078.76785
1 SQUID MEME(GAME) na FJD
$88.94995
1 SQUID MEME(GAME) na GNF
Fr340,713.575
1 SQUID MEME(GAME) na GTQ
Q300.9408
1 SQUID MEME(GAME) na GYD
$8,221.40485
1 SQUID MEME(GAME) na ISK
kr4,741.385

SQUID MEME Zdroj

Pre hlbšie pochopenie SQUID MEME zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna SQUID MEME webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o SQUID MEME

Akú hodnotu má dnes SQUID MEME (GAME)?
Aktuálna GAME cena v USD je 39.185 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena GAME na USD?
Aktuálna cena GAME na USD je $ 39.185. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia SQUID MEME?
Trhová kapitalizácia GAME je -- USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu GAME?
Počet coinov v obehu GAME je -- USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) GAME?
GAME dosiahla cenu ATH vo výške -- USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) GAME?
GAME videl cenu ATL vo výške -- USD.
Aký je objem obchodovania GAME?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre GAME je $ 505.34K USD.
Bude GAME tento rok vyššia?
GAME môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti GAMEpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-19 09:14:00 (UTC+8)

GAME-na-USD kalkulačka

Suma

GAME
GAME
USD
USD

1 GAME = 39.185 USD

Obchodovať GAME

GAME/USDT
$39.185
$39.185$39.185
-3.01%

