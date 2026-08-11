Сегодняшняя цена Yona

Текущая цена Yona (YONA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.84% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YONA на USD составляет $ 0 за YONA.

На данный момент Yona занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 31,161, при оборотном предложении 350.64M YONA. В течение последних 24 часов, YONA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01075549, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе YONA изменился на -0.14% за последний час и на +1.82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Yona (YONA)

Рыночная капитализация $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 88.87K$ 88.87K $ 88.87K Оборотное предложение 350.64M 350.64M 350.64M Общее предложение 999,991,279.904064 999,991,279.904064 999,991,279.904064

Текущая рыночная капитализация Yona составляет $ 31.16K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YONA составляет 350.64M, а общее предложение – 999991279.904064. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 88.87K.