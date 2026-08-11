Какова текущая рыночная цена Xociety?

Xociety оценивается в ₽, за последние 24 часа он изменился на --%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у XO?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии XO сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Xociety на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов XO?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 530000000.0, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Xociety?

Xociety за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как XO показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Gaming (GameFi),Sui Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Action Games?

По сравнению с другими активами в сегменте Gaming (GameFi),Sui Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Action Games, динамика XO зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.