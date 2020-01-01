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Топ токенов категории Страхование по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Страхование. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Nexus Mutual
Nexus Mutual
NXM
$ 50,08
-0,28%
-0,02%
+0,66%
$ 85,04M
--
2
RE
RE
RE
$ 0,41268
-1,02%
+3,72%
+7,12%
$ 67,54M
$ 637,59K
3
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 50,04
-0,08%
-0,01%
-0,14%
$ 20,45M
$ 3,27K
4
Re Protocol reUSDe
Re Protocol reUSDe
REUSDE
$ 1,4
0,00%
+0,01%
+0,72%
$ 19,01M
$ 20,15K
5
inSure DeFi
inSure DeFi
SURE
$ 0,00019497
0,00%
--
+1,44%
$ 5,16M
$ 1,27
6
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0,00212
-0,47%
+3,45%
-10,64%
$ 832,86K
$ 1,67M
7
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
$ 0,00113612
0,00%
--
-4,75%
$ 521,78K
$ 1,59
8
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0,0239861
+0,05%
--
+0,14%
$ 239,84K
$ 6,23
9
UNION Protocol Governance
UNION Protocol Governance
UNN
$ 0,00021439
-0,08%
--
-1,85%
$ 214,39K
$ 77,35
10
ARMOR
ARMOR
ARMOR
$ 0,00017471
0,00%
--
+1,23%
$ 131,03K
$ 16,74
11
Bridge Mutual
Bridge Mutual
BMI
$ 0,00054403
0,00%
--
-0,01%
$ 43,07K
$ 5,94
12
Nsure Network
Nsure Network
NSURE
$ 0,00084832
0,00%
--
+2,19%
$ 39,21K
$ 1,89
13
Tidal Finance
Tidal Finance
TIDAL
$ 2,23E-6
0,00%
-7,70%
-81,54%
$ 17,58K
--
14
Naym
Naym
NAYM
$ 5,225E-5
0,00%
-0,40%
0,00%
$ 12,48K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Страхование и почему они так популярны?
Токены категории Страхование представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 14 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $199.25M.
Какой токен из категории Страхование демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Страхование, отслеживаемых на MEXC, RE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.72% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Страхование находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 14 токенов категории Страхование, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Страхование относятся NXM, RE, WNXM. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Страхование?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Страхование составляет примерно $199.25M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Страхование, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.