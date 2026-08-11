Какова реальная цена URU сегодня?

Текущая цена URU составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -5.38%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для URU?

URU торговался в диапазоне от ₽ до ₽0.079540865556455296000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна URU сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется URU?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что URU демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место URU в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽31941590.9329576192000 URU занимает #3782 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли URU?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как URU соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.079540865556455296000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение URU?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (609998900.0 токенов), производительность категории в рамках Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.