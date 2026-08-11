Сегодняшняя цена Urizen

Текущая цена Urizen (URI) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации URI на USD составляет $ 0 за URI.

На данный момент Urizen занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 32 720, при оборотном предложении 100,00B URI. В течение последних 24 часов, URI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе URI изменился на +0,05% за последний час и на -7,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Urizen (URI)

Рыночная капитализация $ 32,72K$ 32,72K $ 32,72K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 32,72K$ 32,72K $ 32,72K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Текущая рыночная капитализация Urizen составляет $ 32,72K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение URI составляет 100,00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 32,72K.