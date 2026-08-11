Сегодняшняя цена Trash

Текущая цена Trash (TRASH) сегодня составляет $ 0 с изменением 34,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRASH на USD составляет $ 0 за TRASH.

На данный момент Trash занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 18 167,08, при оборотном предложении 1,00B TRASH. В течение последних 24 часов, TRASH торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TRASH изменился на +0,11% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Trash (TRASH)

Рыночная капитализация $ 18,17K$ 18,17K $ 18,17K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 18,17K$ 18,17K $ 18,17K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Trash составляет $ 18,17K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TRASH составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18,17K.